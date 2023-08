Brasil fez 206 transplantes de coração no primeiro semestre deste ano

Com um investimento previsto de R$1,28 bilhões em sua área de concessão, até 2027, distribuidora reforça compromisso em fornecer energia segura e de qualidade

A CPFL Santa Cruz, responsável pelo fornecimento de energia elétrica em 46 cidades nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, acaba de conquistar um marco histórico: a partir deste mês é responsável pela distribuição de energia para 500 mil clientes em sua área de concessão.

“Alcançar essa marca é permitir que meio milhão de clientes realizem sonhos, façam planos e aproveitem oportunidades. A energia elétrica é sinônimo de progresso, dignidade, conforto e qualidade de vida, e estamos dedicados a aprimorar nossos serviços diariamente, garantindo a máxima segurança em tudo o que oferecemos. Queremos ser o parceiro confiável que impulsiona o desenvolvimento dos municípios que atendemos e a qualidade de vida de milhões de pessoas”, explica Carlos Zamboni Neto, diretor-presidente da CPFL Santa Cruz.

Para isso, a empresa planeja investir, até 2027, cerca de R$ 1,28 bilhões em obras e iniciativas de expansão, modernização, manutenção do sistema elétrico, além de ações no atendimento ao cliente.

“Temos como principal objetivo dar confiabilidade, flexibilidade operativa e qualidade à energia elétrica fornecida pela CPFL Santa Cruz, além de agregar mais segurança operacional e agilidade no restabelecimento de energia em situações de contingência, como, por exemplo, durante temporais”, exemplifica Zamboni.

Reconhecimentos

E todo esse empenho tem trazido resultados. Pelo segundo ano consecutivo, a CPFL Santa Cruz foi vencedora do Prêmio ANEEL de Satisfação do Consumidor, concedido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão que regula o setor elétrico. A empresa foi considerada a melhor distribuidora do Brasil e da região Sudeste em 2021 e 2022, consolidando sua posição como referência em excelência na prestação de serviços.

A companhia também se classificou em 2022 como a primeira colocada no ranking TOP Brasil da ANEEL, em relação ao indicador de qualidade de fornecimento de energia, DEC (duração equivalente de interrupção por unidade consumidora), que mede o tempo médio que os consumidores ficam sem energia ao longo do ano.

LEIA TAMBÉM:

O DEC é um dos indicadores mais importantes do setor de distribuição de energia, pois avalia de forma padronizada todas as distribuidoras do país em relação à qualidade da prestação do serviço. No caso da CPFL Santa Cruz, os clientes desfrutaram de energia disponível durante 99,94% do ano de 2022.

A CPFL Santa Cruz também foi a grande vencedora desse ano do prêmio da Associação Brasileira de Energia Elétrica (Abradee). A edição de 2023, realizada no dia 28 de julho, não foi diferente , além de melhor distribuidora do Brasil, na categoria Empresas com menos de 500 mil consumidores, recebeu também os títulos de melhor distribuidora em responsabilidade socioambiental e gestão operacional, categorias que mostram o quanto a empresa está alinhada ao objetivo do Grupo CPFL Energia de impulsionar a transição para uma forma mais sustentável e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando impactos positivos na comunidade e na cadeia de valor.

Entrega de kits

E como forma de celebrar junto aos clientes essa marca, a CPFL Santa Cruz realizará a distribuição de 500 kits, compostos por lâmpadas led, chaveiro e imã de geladeira aos clientes que pedirem novas ligações.

Lembrando que esse serviço pode ser solicitado pelo site: www.cpfl.com.br/ligacao-nova ou app CPFL Energia, assim como a segunda via de conta, adesão à conta digital, autoleitura, entre outros.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui