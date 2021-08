6ª etapa da Copa F-Racers de Kart é neste sábado, 28, em Paulínia

A competição reúne cerca de 70 pilotos e acontece no Kartódromo Internacional San Marino, com transmissão ao vivo pelo YouTube

A Copa F-Racers de Kart 2021 reunirá cerca de 70 pilotos em sua 6ª etapa neste sábado, 28, no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia. As corridas serão realizadas a partir das 9h, com transmissão ao vivo pelo canal do campeonato no YouTube (Youtube F-Racers) e narração, começando com as categorias Mirim e Cadete. Depois, ocorrem as disputas das categorias F4 Jr, 125cc e F400.

Warmup, tomada de tempo, classificação e corrida principal de cada categoria serão realizados em horários específicos, para evitar aglomerações nas dependências do kartódromo.

Pelo baixo custo e padrão de competição oficial, o campeonato é um dos mais importantes do interior do estado de São Paulo, com valores de inscrição que variam de acordo com as categorias, entre R$267 a R$560 mensais. Estão incluídos locação de motor e combustível monitorado, além de vistorias nos karts, por comissários técnicos especializados.

São 10 etapas no total, realizadas entre os meses de fevereiro e novembro. A cada etapa, os pilotos ainda contam com divulgação à imprensa, cobertura com dois fotógrafos profissionais e premiação aos cinco primeiros colocados. Ao final da competição, também haverá sorteio de brindes aos participantes, incluindo um motor F400 e um outro de 5,5cv.

Para mais informações e inscrições, basta entrar em contato com o diretor da F4 Racers Motorsports, Arthur Guimarães, empresa organizadora do campeonato, pelo (19) 99925-2409.

O campeonato conta com o apoio da Track&Field, HB Óculos, F4Racers Motorsports, DMD Solutions, Jundiá Sorvetes, Massas Chef e Figueiredo e Ferreira Advogados.