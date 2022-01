Vacinação de crianças contra a Covid começa na terça-feira, 18, em Jaguariúna

No total, Jaguariúna deve vacinar 4,3 mil crianças nessa faixa etária ao longo da campanha

A campanha de vacinação contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos em Jaguariúna vai começar na próxima terça-feira, 18. O município deve receber o primeiro lote com 280 doses do imunizante pediátrico da Pfizer neste fim de semana, distribuído pelo Governo do Estado.

As doses serão aplicadas nas seguintes Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Nova Jaguariúna, Miguel Martini, XII de Setembro, Fontanella, Florianópolis, Roseira de Cima, Roseira de Baixo e Cruzeiro do Sul, sempre das 13h às 16h (horário exclusivo para a vacinação contra a Covid de crianças), de segunda a sexta-feira – com a possibilidade de extensão de horário em algumas unidades e de vacinação também aos sábados.

Os pais ou responsáveis deverão levar os seguintes documentos da criança: carteira de vacinação, documento com foto ou certidão de nascimento, CPF e Cartão Cidadão. Nesta primeira etapa, será priorizada a vacinação de crianças com comorbidades. Depois, a imunização segue ordem escalonada por idade (do mais velho para o mais novo).

O Governo do Estado também orienta o preenchimento de um pré-cadastro, que é opcional, mas agiliza o atendimento nos locais de imunização, evitando filas e aglomerações. Para cadastrar os filhos, os pais ou responsáveis devem acessar o link https://www.vacinaja.sp.gov.br/, clicar no botão “Crianças até 11 anos” e preencher o formulário online.