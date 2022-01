Saúde aplica todas as doses da vacina contra o coronavírus até sexta

O prefeito de Jaguariúna e atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Gustavo Reis, foi eleito para mais um mandato à frente do colegiado. A eleição foi realizada durante a primeira reunião do Conselho no ano, na manhã desta segunda-feira, 17, na cidade de Campinas. O prefeito Luiz Dalben, de Sumaré, também foi reconduzido como vice-presidente do colegiado.

É a terceira vez que Gustavo Reis preside o Conselho de Desenvolvimento da RMC. A primeira foi em 2010. Em 2021, Reis foi eleito vice-presidente do colegiado, mas assumiu em definitivo a presidência após a morte do prefeito de Hortolândia, Angelo Perugini, que ocupava o posto.

“Recebi de forma unânime a votação dos demais prefeitos. É um desafio enorme a gente poder continuar realizando esse trabalho à frente do Conselho da RMC, ao lado do prefeito Luiz Dalben, reeleito como vice-presidente. Sinto-me preparado e tenho o apoio necessário para continuar o desenvolvimento desse trabalho”, comentou Gustavo Reis.

O Conselho de Desenvolvimento da RMC é um órgão deliberativo, que trata de reivindicações e projetos conjuntos dos municípios, além de convênios e da utilização de recursos do Fundocamp (Fundo de Desenvolvimento da RMC). O fundo é formado pelas anualidades pagas pelas próprias prefeituras e tem na Agemcamp (Agência Metropolitana) o braço executivo para implementar políticas e ações.

A RMC é composta por 20 municípios, é a segunda maior do Estado e a quinta maior do país, com um PIB de quase R$ 200 bilhões.

HISTÓRICO DE GUSTAVO REIS

O atual Prefeito de Jaguariúna, Gustavo Reis, foi líder estudantil e é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito do Trabalho. Autor do livro “Cooperativa de Trabalho: Problema ou Solução?”.

Ingressou na política jaguariunense em 2000, eleito vereador com expressiva votação. Foi eleito prefeito de Jaguariúna pela primeira vez para a gestão de 2009 a 2012.

Em 2016, voltou a ser eleito prefeito de Jaguariúna, para o mandato 2017-2020. Foi reeleito em 2020 para o terceiro mandato, na gestão 2021-2024.

Em suas gestões, se destacam ações na educação, na saúde e no desenvolvimento de Jaguariúna, áreas cujos indicadores estão entre os melhores do país.

É o atual presidente do Conselho de Desenvolvimento da RMC, reeleito em 2022 para mais um mandato à frente do colegiado. Em 2021, foi eleito vice-presidente de Telecomunicações da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) e presidente da Associação Nacional de Prefeitas, Prefeitos, Vice-Prefeitas e Vice-Prefeitos do MDB.