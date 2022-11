Quase 100 alunas do Projeto Campeões se apresentam em trave de equilíbrio e paralelas assimétricas

A Prefeitura de Jaguariúna retomou a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção em transportes públicos. A medida já está valendo e segue orientação do Governo do Estado de São Paulo.

A orientação é para que todos os passageiros usem o ítem sempre que estiverem dentro dos veículos. O objetivo é conter o avanço da Covid-19 pois o Estado tem apresentado aumento expressivo na transmissão do Sars-Cov-2.

A secretária de Saúde de Jaguariúna, Maria do Carmo Pelisão, lembra que também é importante que a população esteja com o ciclo vacinal completo. “A única forma de amenizar os efeitos do vírus é garantir a imunização com as doses que a rede púbica de saúde disponibiliza”, diz a secretária.

