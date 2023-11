Projeto “É Hora da Pintura” levou arte para crianças de Campinas

Atividades estão previstas para os meses de novembro e dezembro

Apresentações gratuitas de dança chegam a Campinas e dão sequência às atividades do Projeto “Fios de Vida – nos caminhos de Celeste”, iniciado em setembro deste ano com uma série de oficinas voltadas especialmente para mulheres de bairros periféricos da cidade. Pelo menos cinco apresentações de dança serão realizadas em pontos de grande movimento de Campinas, entre os meses de novembro e dezembro.

As apresentações em pontos centrais e de grande movimento de Campinas têm como objetivo reforçar essa comunicação com a sociedade, levando o autoconhecimento por meio da arte. “Também temos como objetivo ampliar o diálogo entre comunidade e universidade, fazendo com que a pesquisa e criação em dança, como área de conhecimento, possa se ampliar para além dos muros da universidade” comentam Daniela Nascimento e Yasmin Berzin, artistas criadoras do projeto.

LEIA TAMBÉM:

O espetáculo, que será apresentado em diversos pontos de Campinas, se baseia na realidade de mulheres brasileiras e traz para o palco duas personagens: Dona Sara e Celeste. As duas mulheres foram desenvolvidas pelas artistas e criadoras do projeto, com base numa pesquisa com benzedeiras, congadeiras, bordadeiras e costureiras do Vale do Paraitinga e trabalhadoras sexuais da região sudeste do país. Daniela e Yasmin explicam que por meio do método BPI foi possível compreender as diferentes formas de existência das mulheres brasileiras.

“Independentemente da época ou da área de atuação dessas mulheres, existe um cruzamento cultural que se entrelaça quando o assunto é resiliência e enfrentamento de uma sociedade patriarcal. Por isso, o espetáculo traz nos seus movimentos um misto de força, delicadeza, raiva, amor, conflito, alegria, construção e desconstrução”, explicam as artistas.

O projeto é resultado da pesquisa de Daniela Nascimento e Yasmin Berzin pela pós-graduação do Instituto de Artes da UNICAMP, com o objetivo de acolher mulheres por meio da arte, da liberdade, troca de experiências, do reconhecimento e da emancipação dos seus corpos, por meio do método BPI (Bailarino-Pesquisador-Intérprete), que explora a pesquisa e a criação em dança com a utilização de ferramentas próprias. “Fios de vida nos caminhos de Celeste” é um projeto realizado com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC 2022) e recebe o apoio da Abraço Rede Amarais, da Sala dos Toninhos, Alternativa Assessoria Contábil e Núcleo BPI.

“Fios de Vida – nos caminhos de Celeste” foi iniciado em setembro deste ano com oficinas de dança. Ao longo dos encontros, as participantes foram convidadas a conhecer mais sobre si mesmas por meio do movimento. Neste contexto, as oficinas fizeram com que as participantes vivenciassem as próprias sensações e emoções, geradas a partir das histórias pessoais de cada uma, a partir de manifestações da cultura popular brasileira. Por meio das sensações vindas dos movimentos, as mulheres se conectam mais com o próprio corpo e se reaproximam delas mesmas. “Os movimentos estão ligados ao campo do imaginário. Abrimos na roda um espaço para que cada uma expresse aspectos de sua história, de sua ancestralidade”, conta Yasmin.

Apresentações:

Terminal Central (ao lado das catracas de entrada e saída)

Data: 25/11

Horário: 10 horas

Endereço: Rua Terminal Cury, 181 – Conceição – Campinas

Centro de Convivência Cultural de Campinas “Carlos Gomes”

Data: 14/12

Horário: 18 horas

Endereço: Praça Imprensa Fluminense – Cambuí, Campinas

Sala dos Toninhos – Estação Cultura

Data: 16/12

Horário: 16 horas

Endereço: Rua Francisco Teodoro – Vila Industrial, Campinas

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui