Prefeitura de Pedreira e Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos firmam parceria e recebem matrículas

A Secretaria Municipal de Saúde de Pedreira recebeu nesta semana uma nova Ambulância para integrar a frota da Central de Atendimento. A conquista foi possível graças ao trabalho do Deputado Estadual Edmir Chedid junto ao Governo do Estado, atendendo solicitação do prefeito Hamilton Bernardes Junior.

Edmir Chedid informou que recebeu comunicado do secretário-chefe da Casa Civil, Cauê Macris, informando que o governador João Doria liberou para processamento, a compra de uma Ambulância, no valor de R$150 mil, atendendo a solicitação do Deputado alinhada ao Plano Plurianual do Estado de São Paulo.

O novo veículo foi incorporado à frota de Central de Ambulâncias. “Meus agradecimentos ao Deputado Edmir Chedid que sempre está a disposição para ajudar o Município”, destaca o prefeito Hamilton Bernardes Junior.

“É mais uma grande conquista para a Secretária de Saúde, que amplia sua frota com mais uma nova ambulância”, comemora a secretária de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.