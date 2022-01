Prefeitura de Jaguariúna abre inscrições para 2º Campeonato Municipal de Futsal Feminino

Levantamento da CPFL Santa Cruz aponta que, além dos meses de férias, o brinquedo segue como uma das principais causas de interrupção de energia do sistema elétrico nos meses de abril, maio, junho e setembro

Um levantamento da CPFL Energia, em todas as cidades atendidas pela CPFL Santa Cruz, identificou 307 ocorrências de pipas na rede elétrica em 2021, uma redução frente aos 360 casos de 2020. Apenas nas cidades de Jaguariúna e Pedreira, as ocorrências chegaram a 19 no último ano, mostrando que o isolamento social não impediu a brincadeira de pipas e, consequentemente, transtornos à rede elétrica.

Outro fato importante é que os casos não se concentraram durante os meses de férias escolares, como em outros anos, e tiveram números expressivos também em abril, maio, junho e setembro.

Jaguariúna é a cidade com mais ocorrência de pipas na rede elétrica (10), seguida por Pedreira (9).

Segurança sempre. Por meio da campanha Guardião da Vida, a CPFL Santa Cruz prioriza a segurança com a população e traz dicas de conscientização constantemente para evitar acidentes com a rede elétrica. Entre os assuntos, estão os perigos de brincadeiras com pipas próximo às subestações e às redes elétricas. A CPFL reforça que as pessoas nunca busquem as pipas caídas em locais com equipamentos de energia, que podem causar acidentes e até morte.

Um brinquedo inofensivo que traz transtornos quando utilizado de forma inadequada, podendo provocar acidentes graves e até fatais e corte no fornecimento de energia. Muitas pipas ficam enroscadas nos fios e causam interrupções nos meses seguintes. Isso ocorre porque a linha e a estrutura da pipa, enrolada nos cabos elétricos, se tornam condutoras de energia quando chove.

Os desligamentos e os acidentes causados pelas pipas podem ser evitados com alguns cuidados simples, indicados pela campanha Guardião da Vida. É importante escolher um local longe da fiação elétrica, como campos abertos e parques, fugindo do entorno de rodovias ou das avenidas de intenso movimento, onde também podem acontecer atropelamentos.

Não tente resgatar uma pipa enroscada na rede elétrica, pois além de provocar desligamentos no fornecimento de energia pode causar acidentes, com vítimas fatais. O ideal é soltar pipas longe da rede elétrica. Se acontecer de o brinquedo ficar preso em um fio, a melhor atitude é dá-lo como perdido.

Além disso, vale destacar que no estado de São Paulo é crime de acordo com a lei estadual nº 12.192, de 2006, usar o cerol ou a chamada “linha chilena”. Por conduzirem eletricidade, em contato com a rede elétrica, aumentam o risco de choques. Por conta do seu poder cortante, essas linhas podem romper os cabos da rede e provocar curtos-circuitos, além de colocar em risco a vida de ciclistas e motociclistas.