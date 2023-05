Prefeitura de Amparo ouvirá sugestões para melhoria do Transporte Público

Audiência acontece no próximo dia 31, às 19h

O prefeito da Estância de Amparo, Carlos Alberto Martins, confirmou a realização de uma Audiência Pública, com o objetivo de ouvir os usuários do Transporte Público da cidade. A reunião acontecerá no Paço Municipal, na quarta-feira, 31, às 19h.

No dia 21 o novo contrato completou o primeiro mês de serviços na cidade. Carlos Alberto fez um balanço do trabalho e resumiu o objetivo da ação. “Após quase 40 anos de contratos emergenciais, realizamos pela primeira vez a licitação do Transporte Público. Ela foi acompanhada passo a passo pelo Ministério Público. Como governo, criamos a diretoria de Transporte Público, e tratamos com seriedade o tema. Essa audiência será de suma importância para ouvir a população e adequarmos ainda mais o Transporte Público, dentro das possibilidades do contrato”, explicou o Chefe do Executivo amparense.

LEIA TAMBÉM:

O prefeito da Estância de Amparo, reunido com os representantes da Expresso Fênix Viação LTDA, falou das tratativas da Audiência Pública. Na ocasião, Carlos Alberto debateu sugestões que chegaram até a Prefeitura. O Chefe do Executivo esteve acompanhado dos secretários de Justiça, Fábio Soria, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Paulo Fernandes e do diretor de Transportes, engenheiro Marcelo Viam.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui