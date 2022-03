Prefeito sanciona Leis sobre altura e retirada de cabos em vias públicas de Amparo

A Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, faz a doação de produtos de limpeza para 500 famílias atingidas pelas enchentes de Petrópolis, cidade na Região Serrana do Rio de Janeiro.

As doações acontecem em parceria com a ONG Visão Mundial e estão sendo entregues nesta semana, entre os dias 14 e 18/03. Os produtos doados são: desinfetante, detergente, sabão em barra e água sanitária.

Além da parceria com a ONG Visão Mundial, a Ypê também se aliou à Multiplan na Campanha SOS Petrópolis realizada pela Companhia e por seus shoppings no Rio de Janeiro – BarraShopping, NewYorkCityCenter, VillageMall, ParkShoppingCampoGrande e ParkJacarepaguá. Cerca de 10 toneladas de material de limpeza e higiene pessoal foram enviadas, no dia 24/02, para os moradores afetados pela chuva na cidade da Região Serrana fluminense.

A Ypê acredita que um mundo melhor se faz com pessoas com saúde, educação e qualidade de vida, além do acesso a soluções eficientes em higiene e limpeza, em cuidados com a família e com o lar.