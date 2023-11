Parque Dom Pedro exibe “Patrulha Canina” em sessão adaptada para crianças com distúrbios sensoriais

As mortes em sinistros caíram 5% em relação ao mesmo período do ano passado; Infosiga SP aponta que diminuíram os óbitos com automóveis em 9% e de ciclistas e pedestres em 33% no comparativo entre os meses de outubro de 2022 e 2023

De acordo com os novos dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran-SP, a região de Campinas registrou queda de 5% no número total de mortes no trânsito em outubro deste ano, na comparação com outubro de 2022. Foram 103 óbitos no último mês, contra 108 no mesmo mês do ano passado.

Entre os últimos indicadores, os destaques vão para as quedas de óbitos entre pedestres e ciclistas no comparativo entre outubro de 2023 e de 2022. Em ambos os casos a redução é de 33%. Envolvendo pedestres, foram 16 mortes em outubro de 2023, contra 24 em 2022. Os óbitos envolvendo bicicletas caíram de seis registros em outubro de 2022 para quatro registros no último mês.

LEIA TAMBÉM:

As mortes em sinistros envolvendo automóveis também caíram 9% no comparativo entre outubro de 2023, quando foram registradas 31 casos, contra 34 no mesmo mês do ano passado.

Já os óbitos de motociclistas tiveram uma alta de 5% no comparativo mês a mês (44 mortes em outubro último, contra 42 no mesmo mês do ano passado). No acumulado do ano, a alta é um pouco menor: de 3% (370 mortes nos primeiros dez meses de 2023, contra 358 no mesmo período do ano passado).

Com relação aos sinistros com vítimas não fatais, a região de Campinas registrou um aumento de 8% no comparativo entre outubro de 2022 e de 2023. Foram 2.834 ocorrências no último mês, contra 2.624 no mesmo mês do ano passado.

Dados do Estado

O Estado de São Paulo registrou queda de 4,8% no número total de mortes no trânsito, na comparação com o acumulado de janeiro a outubro de 2022. Foram 4.390 óbitos nos primeiros dez meses deste ano, contra 4.611 no mesmo período do ano passado.

Destaques para as quedas de óbitos entre pedestres (redução de 7,2%) e bicicletas (menos 5,7%) no acumulado de janeiro a outubro de 2023, em comparação com janeiro a outubro de 2022. As mortes em sinistros envolvendo automóveis também caíram 7,7% nos primeiros dez meses deste ano em todo o Estado, em relação ao mesmo período do ano anterior. Já os óbitos de motociclistas tiveram uma leve alta nos dez meses de 2023: 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado.

Com relação aos sinistros com vítimas não fatais, o Estado de São Paulo registrou um aumento de 8,4% no comparativo entre janeiro a outubro de 2022 e o mesmo período de 2023.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui