Governador Rodrigo Garcia assume compromisso de construir Hospital Metropolitano de Campinas

Evento tem inscrições abertas e acontece a partir das 9h, no Campus I

A PUC-Campinas recebe neste sábado, 24, o Festival Paralímpico, na Faculdade de Educação Física (FAEFI), no Campus I da Universidade, a partir das 9h. A expectativa é que o evento, reconhecido em toda América Latina, receba mais de 150 crianças e adolescentes para participar das atividades esportivas. O objetivo do evento é celebrar o Dia Nacional do Atleta Paralímpico, que acontece no dia 22 de outubro.

Participam das atividades crianças e jovens com ou sem deficiência entre 8 e 17 anos, praticantes ou não de esportes paralímpicos, vinculadas ou não a clubes, associações, institutos e centros de reabilitação. Eles terão a oportunidade de ter vivência nas modalidades de Atletismo, Bocha e Rugby em cadeira de rodas.

Para a Profa. Dra. Giovanna Regina Saroa, diretora da Faculdade de Educação Física da PUC-Campinas, o esporte tem um trabalho importante de inclusão na sociedade e é muito gratificante fazer parte deste momento. “Para nós é de extrema importância, pois nossos alunos podem ter contato diretamente com as crianças, jovens e adultos com PCD (pessoas com deficiência) e trabalhamos e vivenciamos com eles na pratica o que estudamos nas disciplinas relacionadas ao tema. É muito gratificante este trabalho para nós é um momento de muita aprendizagem e importância”, explica.

“O Festival é uma grande oportunidade de aproximação da sociedade do esporte voltado a pessoas com deficiência, valorizando sobretudo a inclusão e as potencialidades desta parcela da população, desmistificando a ideia de incapacidade”, comenta Luiz Marcelo Ribeiro da Luz, Gerente de Projetos da Associação Paralímpica de Campinas e organizador do evento.

Segundo ele, não se trata de uma competição, mas um sistema de circuito onde todos passam por todas as modalidades e interagem entre si, experimentando vivências lúdicas das modalidades.

Quem quiser participar do festival, ainda há tempo para se inscrever. É só mandar um e-mail para: [email protected]

