Garoto de 12 anos é autor do livro As Aventuras de Harley

As Aventuras de Harley – Heitor Rafael Fernandes de Souza, é um garoto paulista de 12 anos de idade que sonha em fazer História no Brasil. Isso porque Heitor é um jovem escritor, entende que escrever um livro é ter o privilégio de eternizar a palavra e tornar-se imortal.

O garoto que desde pequeno despontava interesse e habilidades artísticas, toca piano e teclado, fez teatro, já desfilou como modelo, é muito fotogênico, tem canal no Youtube, ama história, manda super bem no inglês e espanhol, adora desenhar, ama basquete e RPG, joga on line, tem um shitszu bravinho e as melhores primas do mundo, com elas fez o LLH Primos e o Peperonez. Torce para o Corinthians, anda de overbord e arrisca jogar futebol, coleciona figurinhas, ama pizza e sorvete, faz amizade fácil e preza lealdade. Ama música e rock’ in roll, prefere as mais antigas como Beatles, Elton Jhon, Michael Jackson e Queen, sem deixar de apreciar as mais modernas como Imagine Dragons, Bruno Mars, Panic! At The Disco.

Em 2020, com apenas 10 anos de idade, durante a pandemia e o isolamento do #fiqueemcasa e do home school, como outros garotos na mesma faixa etária, Heitor estava perdido em meio as atividades escolares acumuladas, foi aí que teve uma ideia e decidiu escrever algo que a princípio seria um musical, mas foi tomando forma e acabou virando um livro.

LEIA TAMBÉM:

Heitor juntou tudo o que mais gostava como jogos, séries e filmes, amigos e família, a soma de tudo isso deu inspiração ao livro As Aventuras de Harley – O início que foi publicado pela editora Scortecci.

Depois disso muita coisa aconteceu, matérias em jornais e revistas, entrevistas em rádios e programas de televisão, concurso de música, workshops, participações em eventos literários e até lançamento na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, o maior evento literário do País. Teve oportunidade de autografar para pessoas incríveis como Faustão, Maurício de Souza, Marcos Pontes, Laura Bolsonaro, Carlos Alberto de Nóbrega, Marcelo de Nóbrega, Dalila de Nóbrega, Natália Serra, Miller e Bruno, Becca Guerra, Hadassa Mazarão, Henrique Camargo, Asafe Menezes, entre outros.

Recentemente, foi pescado pelo olhar infalível do scouter Tyrone Azevedo, durante um evento em Santos e a convite, passou a integrar elenco do Programa Gente Bonita da Band, como apresentador teen, ao lado de outras crianças talentosíssimas como Júlia Dieckmann, Enzo Ignacio, Paloma Barral e Denner Callefi.

Heitor segue trabalhando e inspirado, continua escrevendo, e está super animado. Siga nas redes sociais @euheitor_rafael e aguardem mais novidades.

O livro é comercializado nas melhores plataformas do Brasil como: Amazon, Martins Fontes, Asabeça, Livraria do Mercado, Estante Virtual, Travessa, Magalu, Americanas, Casas Bahia, Submarino etc.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui