Fórum de Cidades Digitais e Inteligentes de Valinhos reúne 25 prefeituras

São 2,579 milhões de beneficiários. Total de recursos transferidos pelo Governo Federal ao estado supera R$1,74 bilhão e repasse médio é de R$678,25

São Paulo é a Unidade da Federação com mais famílias beneficiárias do Bolsa Família em maio. O estado tem neste mês 2,579 milhões de famílias contempladas. O total de recursos transferidos pelo Governo Federal ao estado neste mês é de R$1,74 bilhão e chega aos 645 municípios paulistas. O valor médio do benefício é de R$678,25. Os pagamentos têm início nesta quinta-feira, 18, para beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1. O calendário de repasses segue até dia 31.

Do total destinado ao estado, R$182,4 milhões são reservados ao pagamento do Benefício Primeira Infância, que garante um adicional de R$150 a cada criança de zero a seis anos na composição familiar dos beneficiários. Um total de 1,2 milhão de crianças nessa faixa etária vão ser contempladas no estado neste mês.

A capital São Paulo (729.863) e os municípios de Guarulhos (110.019), Campinas (61.872), Osasco (46.940) e São José dos Campos (45.904) são os cinco com maior número de famílias beneficiárias do programa em maio no estado.

RECORDES – Neste mês, o valor médio pago em todo o país no Bolsa Família é o mais alto de todos os tempos. São R$672,45, acima dos R$670,49 registrados em abril. O programa está nos 5.570 municípios do país e, neste mês, o valor total pago pelo Governo Federal soma R$14,1 bilhões: é o maior da história do programa de transferência de renda.

1 MILHÃO DE INCLUÍDOS – Desde o relançamento em março, o Bolsa Família incluiu mais de 1 milhão de famílias. São pessoas que preenchem os requisitos para estar na lista e estavam fora até então. Entre março e abril, 808 mil famílias foram incluídas. Em maio, mais 200 mil.

R$150 PARA 9 MILHÕES – O Bolsa Família garante o mínimo de R$600 e mais R$150 para cada criança de zero a seis anos na família. Em maio, são mais de 9 milhões de crianças de zero a seis anos com direito aos R$150, como a Pérola e o Marcelo.

“Significa um extra para garantir algo a mais para a minha filha. São carnes de melhor qualidade e uma diversidade de frutas”, conta Adrielly. “Os R$150 deixo para pagar coisinhas dele. Os R$600 vão para luz e despesas de casa”, explica Francilene, enquanto visita um mercadinho ao lado de casa para comprar peito de frango.

ESSENCIAL – Moradora de Manaus (AM), Jéssica Lesses é mãe de duas filhas e vive com a mãe numa residência alugada. Ela se desdobra entre um emprego temporário como analista comercial, o estudo para buscar melhores oportunidades e o cuidado com as meninas. Para ela, o Bolsa Família é um essencial complemento. “Depois dessa atualização, a renda aumentou e a gente consegue comprar aqueles itens que precisava tirar do carrinho. As necessidades nunca acabam: precisamos comer, vestir, alimentar, morar. Sem o Bolsa Família, seria bem difícil”.

REGIÕES – O Nordeste é a região com mais integrantes no Bolsa Família. São mais de 9,7 milhões de famílias nos nove estados. Para isso, o investimento do Governo Federal é de R$6,3 bilhões. O benefício médio pago na região é de R$664,38. O Sudeste vem em seguida. São 6,33 milhões de famílias. Os repasses superam R$4,25 bilhões e o valor médio nos quatro estados é de R$672,32. Na sequência aparecem o Norte (2,59 milhões de famílias nos sete estados), o Sul (1,43 milhão nos três estados) e o Centro-Oeste (1,13 milhão nos três estados e no Distrito Federal).

ESTADOS – São Paulo lidera a lista de beneficiários do Bolsa Família. São mais de 2,579 milhões no estado, com benefício médio de R$678,25 e investimento de R$1,74 bilhão. Na sequência vêm sete estados com mais de um milhão de famílias contempladas: Bahia (2,5 milhões), Rio de Janeiro (1,82 milhão), Pernambuco (1,67 milhão), Minas Gerais (1,62 milhão), Ceará (1,49 milhão), Pará (1,35 milhão) e Maranhão (1,23 milhão).

