DAE inicia obra de adutora para melhorar abastecimento de água na região do Zambom e Rinaldi

Votação foi encerrada neste domingo. Larissa Aparecida foi escolhida a princesa, e Deise Felix a musa da festa

A candidata Larissa Davide foi eleita a rainha do Rodeio de Jaguariúna 2021 com 37,59% dos votos. A final do concurso, assim como todas as etapas da segunda fase, aconteceu por meio de enquetes no G1. A votação foi encerrada neste domingo, 21.

Em segundo lugar ficou Larissa Aparecida, que foi eleita princesa da festa com 36,75%. Já Deise Felix teve 10,63%, ficou com a terceira colocação e recebeu o título de musa. No total, a enquete final teve 243.043 votos.

As outras duas candidatas que disputaram o título de rainha foram Mariane Lima e Laura Soares, que tiveram 7,96% e 7,07% dos votos, respectivamente.

Larissa Aparecida foi eleita princesa do Rodeio de Jaguariúna — Foto: Reprodução

Deise Felix foi eleita musa do Rodeio de Jaguariúna — Foto: Reprodução

O concurso

As inscrição foi feita pelo WhatsApp da EPTV Os selecionados para a 2ª fase foram escolhidos por cinco influenciadores e divulgados no dia 4 de novembro.

Na segunda fase, as eliminatórias aconteceram de sábado, 13, até quarta-feira, 17, pelo G1. No total, somando as cinco enquetes classificatórias do concurso de rei e as cinco de rainha, foram 815,6 mil votos.

Na fase final, os cinco finalistas disputaram o prêmio, entre sexta e domingo, também em votação no G1.