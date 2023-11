Black Friday: Parque Dom Pedro tem descontos exclusivos e sorteio de cinco carros

Apresentação acontece no dia 25 de novembro, às 20h, quando o artista apresenta seu mais recente álbum, Devaneio (2023)

Com apoio do Fundo de Investimentos Culturais de Campinas (FICC), Ferdi Oliveira lança seu álbum, Devaneio, quarto trabalho de inéditas autorais gravadas em estúdio, em um show gratuito na Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, em Campinas. A apresentação acontece no dia 25 de novembro, sábado, às 20h.

LEIA TAMBÉM:

Ferdi mostra seu mais novo espetáculo, apresentando as faixas do álbum Devaneio, e ainda vai lançar o disco físico na ocasião. O álbum conta com 13 faixas autorais e estará disponível nas principais plataformas de streaming somente no dia 12 de dezembro, portanto o show será uma pré-estreia deste trabalho. No show o público poderá acompanhar as canções “Roupa De Palha” e “Outras Maneiras De Me Comunicar”, com a performance ao vivo já disponível no YouTube.

“É muito importante para mim fazer este show na minha cidade natal e marcar o retorno aos palcos depois de um hiato super difícil, que foi a pandemia. Foi neste hiato que consegui compor mais e amadurecer nas minhas canções e agora é o momento de florescer e apresentar todo esse processo para o público”, conta o cantor e compositor.

Graduado em psicologia pela PUC Campinas, Ferdi compõe desde sua adolescência e já lançou o Ginga de Gigante (2016), Na Pele (2018) e Griô (2020), trazendo sua voz marcante, acordes dançantes e letras profundas. Também já fez turnês na Europa, no Uruguai e no sul do Brasil mostrando seu som, culminando neste momento de novidades depois de três anos sem gravar.

Siga a Gazeta Regional por meio das Redes Sociais

Acompanhe o Facebook da Gazeta, Clique aqui!

Quer ficar bem informado sobre o que acontece na sua cidade, bairro ou região? Então, siga as redes sociais da Gazeta Regional e fique por dentro das principais informações de sua região, Brasil e do mundo.

Jornal Gazeta Regional

Gazeta Regional trazendo sempre o melhor conteúdo para você.

Gostou da novidade? Então, clique aqui para receber gratuitamente os principais conteúdos da Gazeta Regional no seu celular. Tudo no conforto de suas mãos, em apenas um toque, você ficará muito bem informado. Quer saber mais sobre Notícias de Campinas e Região? Clique aqui