A Roça é Hype: Jaguariúna Rodeo Festival dita tendências e se consolida como o principal festival do Circuito Sertanejo

Inovação e tradição são as palavras que definem o Jaguariúna Rodeo Festival. Por mais que possam parecer opostas, na arena de Jaguariúna elas se complementam e tal afirmação é reforçada pela máxima “A Roça é Hype”, adotada como lema desta edição, marcada para os dias 16, 17, 23 e 24 de setembro. De um lado, a emoção da competição com a montaria em cavalos, a prova dos três tambores e a montaria em touros, que, neste ano, terá um formato inédito com a PBR Teams. Do outro, acontece a celebração da música com a união do sertanejo, com Jorge e Mateus e Gusttavo Lima, a diferentes estilos, como o pagode, o funk e a música eletrônica, representados por Menos É Mais, DENNIS e Alok, respectivamente, além dos shows confirmados de Vintage Culture e Pedro Sampaio. Os ingressos já estão disponíveis pelo site do Total Acesso (acesse aqui).

No primeiro fim de semana, acontece a final do campeonato nacional de três tambores, realizada pela ANTT, Associação Nacional dos Três Tambores. A adrenalina é completada com a montaria em cavalos, na modalidade cutiano, executada pela Ekip Rozeta. A abertura do palco, no dia 16 de setembro, fica por conta da sensação Ana Castela, que figura nos topos das paradas com “Pipoco” e “Boiadeira”; a programação lista ainda a dupla Hugo e Guilherme, o cantor Wesley Safadão e os DJs Pedro Sampaio e Sevenn. No dia seguinte, 17 de setembro, se apresentam a cantora Lauana Prado, as duplas Jorge e Mateus, Zé Neto e Cristiano, e o DJ DENNIS.

O Jaguariúna Rodeo Festival recebe, no final de semana seguinte, a primeira etapa da nova temporada da prova da ANTT, dando início ao novo ranking; além de realizar a tradicional montaria em touros, promovida pela PBR, Professional Bull Riders, que, em 2022, traz para Jaguariúna uma modalidade inédita: a PBR Teams. Nela, os competidores se organizarão em times em busca do título. Essa prova será responsável por entregar a maior premiação da temporada, no valor de 100 mil reais. Os shows do dia 23 de setembro (sexta-feira) serão com Henrique e Juliano, o grupo Menos é Mais, Ícaro & Gilmar, e Alok. No dia seguinte, 24 de setembro (sábado), Gusttavo Lima, Gustavo Mioto e Vintage Culture encerram a programação musical.

A Roça é Hype: Jaguariúna Rodeo Festival dita tendências

Ao todo, o evento deve receber 40 mil pessoas por dia e somar mais de 50 horas de duração e, para curtir a festa, o público pode escolher entre cinco espaços: Arena, Pista Premium, Camarote Super Bull, Camarote Open Super Bull e Camarote Brahma. A Arena é o lugar certo para sentir toda a energia que só Jaguariúna é capaz de proporcionar, enquanto a Pista Premium é um espaço reservado bem em frente ao palco, com bares e banheiros exclusivos. O Camarote Super Bull terá DJs nos intervalos dos shows do palco principal em um espetáculo à parte. E, quando o sertanejo abre espaço, a balada domina a festa com um after que vai até o dia seguinte. O Camarote Super Bull tem ainda banheiros e bares exclusivos e acesso livre à Pista Premium. Localizado em área nobre dentro do Camarote Super Bull, o Camarote Open Super Bull conta com open bar de Whisky, Gin e Vodka premium, cerveja, energético, água, tônica e refrigerante, além de acesso livre à Pista Premium. Já o Camarote Brahma, conhecido como o “melhor lugar da festa”, oferece uma experiência inesquecível, com serviço all inclusive, chopp Brahma gelado, buffet completo com diversas opções gastronômicas, vista privilegiada e acesso livre à Pista Premium e ao Camarote Super Bull.

Este evento é uma realização da Diverti com patrocínio de Brahma e faz parte do Circuito Sertanejo, o maior circuito de shows do Brasil. A festa vai ser transmitida ao vivo no Multishow e reprisada na Rede Globo.

Ballantines, RAM, Mercado Pago e 51 são parceiros oficiais e estão preparando experiências exclusivas para o público.

Confira a programação completa do Jaguariúna Rodeo Festival 2022:



16 de setembro, sexta-feira

Ana Castela

Hugo e Guilherme

Pedro Sampaio

Wesley Safadão

Sevenn

17 de setembro, sábado

Lauana Prado

Jorge e Mateus

Zé Neto e Cristiano

DENNIS

23 de setembro, sexta-feira

Henrique e Juliano

Menos é Mais

Alok

Ícaro & Gilmar

24 de setembro, sábado

Gustavo Mioto

Gusttavo Lima

Vintage Culture

Serviço:

Jaguariúna Rodeo Festival 2022 @ Jaguariúna, SP

Data: 16, 17, 23 e 24 de setembro

Horário: A partir das 19 horas

Local: Red Park

Endereço: Avenida Antártica, 1.530, Santa Úrsula, Jaguariúna, SP

Ingressos: Vendas abertas via Total Acesso (acesse aqui).

