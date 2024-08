Construir ou reformar: qual a melhor escolha para seu projeto?

Fáceis de usar e com alta pigmentação, as novidades entram na onda do make cremoso e em bastão.

O blush e o contorno nunca estiveram tão em evidência! Com diferentes formatos e novos hacks de aplicação dominando a internet, os novos queridinhos do nécessaire se tornaram essenciais pro make do dia a dia. Uma leva de fórmulas com textura cremosa está conquistando espaço no mercado de beleza, oferecendo praticidade na aplicação e um acabamento natural. Os produtos cremosos ganharam ainda mais fôlego com trends recentes, especialmente difundidas pelo TikTok: boyfriend blush, sunset blush e underpainting contour e uplifting contour trazem dicas de aplicação e formas diferentes de uso. No embalo dessas novidades, a DAILUS apresenta os novos integrantes da categoria de pele: BLUSH E CONTORNO EM STICK. Os lançamentos chegam ao site da marca e nas principais perfumarias e farmácias do Brasil no dia 04 de julho.

Alinhados à tendência dos produtos em stick, para um make prático e versátil, as novidades têm textura macia, alta pigmentação e são superfáceis de esfumar. Com fórmula cremosa e emoliente na medida certa, os aliados para o dia a dia também não pesam no rosto, entregam uma cobertura impecável, uniforme e não craquelam. Essas belezinhas deslizam com leveza e entregam acabamento natural e hidratação durante o uso, com manteiga de karité e vitamina E.

São 2 tons de blush e 2 de contorno queridinhos do momento: Pêssego (bege rosado suave), Rosé (rosa queimado suave), Caramelo (marrom claro) e Cacau (marrom escuro).

O BLUSH e o CONTORNO EM STICK são veganos, dermatologicamente testados, cruelty free e livres de parabenos.

“O boom dos produtos em formato stick e o desejo das consumidoras por produtos multifuncionais, com acabamento natural, nos motivaram a trazer a nossa versão cremosa de blush e contorno, com foco na versatilidade e praticidade”, conta a diretora de marketing Carolina Bertelli.

As novidades podem ser adquiridas no e-commerce da marca. Confira abaixo mais informações sobre o lançamento:

BLUSH EM STICK – R$49,90

CONTORNO EM STICK –R$ 49,90

