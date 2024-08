Passeios diários com seu cão são mais do que uma simples atividade física

Em edição limitada, a novidade une hidratação intensa com efeito brilhante

Sempre em busca de soluções para as necessidades das pessoas e acompanhando as tendências de beleza global, NIVEA, empresa número 1 no Mundo em Cuidado dos Lábios*, acaba de desembarcar no Brasil um lançamento que vai mexer com o coração dos beauty e trend lovers: seus novos Lip Oils, em edição limitada!

Diferente dos gloss, que costumam deixar os lábios pegajosos, os novos Lip Oil da NIVEA contam com óleos de origem natural, cuidando e hidratando intensamente dos lábios ao mesmo tempo em que oferecem um acabamento brilhante e confortável, podendo ser reaplicado diversas vezes ao dia sem deixar uma sensação pegajosa.

Além de proporcionar uma sensação excepcionalmente suave e macia aos lábios, a novidade conta com uma fragrância envolvente e intensa de amora, ameixa, framboesa e morango, com um fundinho de baunilha. Em duas tonalidades, Natural Glow e Rosé, o lançamento foi desenvolvido para ser usado por todos os tons de pele e podem ser combinados com outros produtos labiais coloridos, criando desde looks sutis à fashionistas.

Dica amiga: você também pode usar a versão Rosé como um blush cintilante para as bochechas ou intensificar sua cor aplicando mais de uma camada aos lábios.

Confira os novos aliados para elevar seu visual e cuidado labial:

NIVEA Lip Oil Natural Glow

Sua fórmula com óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba, proporciona hidratação prolongada, evitando a descamação na região, além de brilho nutritivo transparente sem sensação pegajosa. O NIVEA Lip Oil Natural Glow pode ser usado sozinho ou aplicado sobre qualquer tipo de cor de lábios, como os NIVEA Hidra Color, sendo perfeito para incrementar o seu look desde o trabalho até aquela festa que pede uma maquiagem mais glamourosa com efeito glossy. Dermatologicamente testado.

NIVEA Lip Oil Rosé

Sua fórmula com óleos 100% naturais de coco, canola, rícino e jojoba, proporciona hidratação prolongada, evitando a descamação na região, além de brilho nutritivo rosado sem sensação pegajosa. O NIVEA Lip Oil Rosé pode ser usado sozinho ou aplicado sobre qualquer tipo de cor de lábios, como os NIVEA Hidra Color, sendo perfeito para incrementar o seu look desde o trabalho até aquela festa que pede uma maquiagem mais glamourosa com efeito glossy. Dermatologicamente testado.

Os novos NIVEA Lip Oil estarão disponíveis a partir de julho/2024, em edição limitada exclusivamente em lojas Raia/Drogasil no Sudeste do Brasil e Online, com entrega nacional, na Época Cosméticos, pelo valor sugerido de R$49,90. Disponíveis enquanto durarem os estoques.

*Fonte: Euromonitor International Limited, Beauty and Personal Care edição 2024, Beiersdorf AG, em vendas em valor no retalho, 2023.

