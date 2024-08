Construção Civil: A importância da preparação, assim como no esporte

A cerveja nº1 inova mais uma vez e expande os limites da maior festa sertaneja da América Latina, conectando milhões de fãs pelo país com ações inéditas direto de Barretos

A 69ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que começa no dia 15 e vai até 25 de agosto, promete ser ainda mais grandiosa com as ativações da marca que é sinônimo de sertanejo no Brasil: Brahma, parceira do gênero musical há mais de 40 anos e a maior patrocinadora da música que ecoa nos corações de milhões de brasileiros. Em 2024, a Cerveja No 1 vai além dos limites da arena para levar Barretos a cada canto do país por meio de uma ativação da Rádio Brahma FM, que fomenta a cultura sertaneja através de novos artistas e fortalece o laço da marca com o gênero. No Parque do Peão, a rádio vai transmitir todo o clima da festa a quem não puder estar presente. Tem mais: a marca promove uma ação com ninguém menos que a diva do sertanejo, Simone Mendes, que vai revelar ao público imagens exclusivas mostrando o seu ponto de vista da festa, direto do palco. E, como se não bastasse, Brahma ainda preparou mais surpresas para uma das etapas mais importantes do Circuito Sertanejo, esta que é a maior festa do gênero na América Latina.

“Brahma quer garantir que todos os fãs de sertanejo, estejam eles em Barretos ou não, possam sentir a força desse espetáculo como um presente da marca. Todas as ações foram pensadas para proporcionar experiências inesquecíveis, tanto para quem está no coração do Parque do Peão, quanto para quem acompanha de longe. Esse é o nosso jeito de festejar a cultura sertaneja que é tão importante em nosso país”, diz Felipe Cerchiari, diretor de Brahma.

Confira as novidades de Brahma para a Festa do Peão de Barretos 2024:

Rádio Brahma transporta Barretos para o Brasil

Os fãs de sertanejo que estiverem longe de Barretos, e quiserem sentir toda a emoção da Festa do Peão, não vão se sentir “órfãos”, já que Brahma estará a seu lado. A Rádio Brahma FM vai garantir que o clima sertanejo invada o Brasil com transmissões ao vivo dos shows pelo aplicativo (disponível na Google Play e na App Store) e pela rádio 95.9 FM em Goiânia. Além de muita música, a Rádio Brahma irá rechear a programação com seu videocast, veiculando entrevistas realizadas no estúdio com cantores e influenciadores.

LEIA TAMBÉM:

Experiências incríveis no Parque do Peão

No lugar onde a festa acontece, o estande da Brahma FM, será o ponto de encontro dos fãs de sertanejo. Com uma programação que valoriza novas vozes do gênero, a marca instalou um palco onde irão se apresentar talentos emergentes – as novas vozes do sertanejo que terão sua chance de brilhar em um momento especial com o público.

Além disso, o Paredão de Chopp Brahma – espaço para autoatendimento na compra de cerveja -, o bar com amplo portfólio de bebidas e comidas, e os ambientes instagramáveis, vão fazer a alegria de quem busca uma experiência completa.

Barretos pelo olhar de Simone Mendes

Como os cantores percebem a energia da multidão, durante os shows, de sua perspectiva no palco? Brahma convidou a estrela da música sertaneja Simone Mendes para compartilhar imagens “direto de seus olhos”, enquanto estiver se apresentando. Dessa forma, os fãs irão ver a Festa do Peão a partir do ponto de vista exclusivo de Simone e sentir a emoção de estar no palco. De uma forma que apenas a marca que mais entende de sertanejo poderia fazer, Brahma vai capturar os momentos especiais da passagem de Simone por Barretos, até mesmo nos bastidores.

E o melhor: as imagens serão exibidas nos telões do palco e pelas transmissões da TV Globo e do Multishow, permitindo que todos sintam a emoção de estar em Barretos juntinho com a cantora.A dica para quem está distante é ficar ligado nas transmissões do show de Simone Mendes pelo Multishow – ao vivo, em 16/08, e nas reprises ao longo da semana. Além de acompanhar os melhores momentos na TV Globo, no dia 25/08 após o Fantástico.

Já para quem está em Barretos, o estande da Brahma FM estará de portas abertas durante todo o evento, de segunda a domingo, com atrações e ativações que vão deixar a experiência ainda mais inesquecível.

“Os brasileiros sabem que o sertanejo é o único gênero capaz de traduzir toda a emoção que a gente sente. E Brahma sabe como deixar tudo ainda mais especial, já que é a marca que está com o sertanejo há mais de 40 anos”, conclui Felipe Cerchiari.

