Coligação “O Melhor Pra Posse” confirma prefeito João Leandro e a vice Ana Brandão para disputarem a reeleição

Iniciativa reforma espaço para estimular a leitura de 570 estudantes da Escola Municipal Professora Conceição Godoi Menuzzo

Estudantes da Escola Municipal Professora Conceição Godoi Menuzzo, em Santo Antônio de Posse, recebem na próxima quinta-feira, 04, às 10h, uma nova biblioteca de leitura com acervo de 1.200 livros, entre eles sobre temas como sustentabilidade e diversidade. A inauguração do espaço faz parte do projeto Cantos de Leitura, que estimula a alfabetização de crianças e jovens a partir da reforma de espaços em escolas, cooperativas e comunidades, tornando-os mais lúdicos.

O projeto é uma realização da Rede Educare e conta com patrocínio da BASF via Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal. Além do acervo variado de livros que contempla diferentes faixas etárias, a nova biblioteca oferece materiais pedagógicos, brinquedos educativos, jornais, revistas e periódicos. Cerca de 570 estudantes da escola municipal, com idades entre 4 e 10 anos, matriculados no Ensino Infantil e Ensino Fundamental I, serão beneficiados pela iniciativa.

“Estamos muito gratos e felizes por nossa escola estar sendo presenteada com a instalação de uma biblioteca mais aconchegante, lúdica e moderna. Esse projeto vem somar a um trabalho que já vem sendo realizado, que tem ganhado destaque a cada ano, com estudantes vencedores nas Olimpíadas de Matemática e em concurso de Redação. Portanto, é uma conquista que não se limita apenas ao aluno, impactará positivamente toda a nossa comunidade, que vai se tornar referência para toda a rede de ensino de Santo Antônio de Posse”, comenta Nilseia Nogueira, diretora da EMEF Professora Conceição Godoi Menuzzo.

Combater o analfabetismo segue sendo prioridade da agenda brasileira, principalmente em pequenos municípios como é o caso de Santo Antônio de Posse. Segundo dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE, os municípios com população entre 10.001 e 20.000 habitantes apresentaram a maior taxa média de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais (13,6%). Uma das formas que favorecer o acesso à leitura é por meio da melhoria da infraestrutura das escolas, como as bibliotecas. Dados do Censo Escolar de 2022 mostram que apenas 31% das escolas públicas brasileiras contam com biblioteca. A situação se mostra ainda mais grave quando são observados apenas os dados da educação infantil, em que somente 18% das unidades apresentam o espaço para consulta e empréstimo de livros.

“Com foco na formação de novos leitores, o Cantos de Leitura acredita na abertura de perspectivas, na partilha de entendimentos e na socialização. Queremos estimular o contato de crianças, jovens e até adultos com a literatura, possibilitando o acesso gratuito da comunidade ao conhecimento”, explica Kátia Rocha, CEO da Rede Educare.

Patrocinadora do projeto, a BASF busca criar um impacto positivo na sociedade, por isso, apoia iniciativas que vão de encontro com a sua estratégia de engajamento social, que é direcionada em três frentes: educação científica, empregabilidade, educação ambiental e proteção dos recursos naturais e da biodiversidade. “Buscamos engajar mais pessoas em prol da causa socioambiental, por isso, reconhecemos que a leitura tem papel fundamental no desenvolvimento de crianças e jovens, abrindo portas para um futuro mais promissor e cheio de oportunidades”, declara Ivânia Palmeira, Consultora de Sustentabilidade da BASF

O Cantos de Leitura está na sua oitava edição e soma mais de 80 mil livros de diferentes editoras e gêneros literários, colocados à disposição de milhares de beneficiados do projeto, entre crianças, jovens e adultos. A unidade de Santo Antônio de Posse será a 78ª implantada pelo projeto, somando 63 cidades brasileiras beneficiadas.

Cantos de Leitura

É um projeto realizado pela Rede Educare que cria espaços agradáveis e lúdicos de educação e socialização em escolas, cooperativas de reciclagem e comunidades, utilizando a leitura como ponto de encontro. São 1200 publicações em um espaço convidativo voltado para a leitura, geração de conhecimentos e imaginação para crianças, jovens e adultos.

A partir de uma metodologia social de desenvolvimento de atividades em torno do acesso aos livros, o projeto busca criar espaços de valorização e socialização desses indivíduos, muitos deles em situação de vulnerabilidade. Além do vasto acervo literário, revistas e periódicos são colocados à disposição de um público que hoje ultrapassa 54 mil de pessoas beneficiadas com o acesso à leitura.

