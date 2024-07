Energia desviada no primeiro semestre do ano em Limeira é suficiente para abastecer a cidade de Artur Nogueira 2 dias

Além de crime, as ligações irregulares podem ocasionar acidentes, incêndios, sobrecarga e interrupção do fornecimento de energia

No período de janeiro a junho de 2024, a Neoenergia Elektro realizou 300 inspeções na região de Limeira. As cidades com maior número de fraudes identificadas foram Limeira, Artur Nogueira e Iracemápolis. Ao todo foram 152 irregularidades. A distribuidora recuperou mais de 500 mil kWh, volume suficiente para abastecer 2,5 mil residências por um mês ou o município de Artur Nogueira por dois dias. Além disso, a concessionária realizou 52 operações com o apoio da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística, além de 10 mil ações de prevenção e combate aos desvios de energia, regularizando 6 mil clientes dentro da sua área de concessão.

Esses resultados foram alcançados, principalmente, pelo uso de tecnologias de campo, como a instalação de sensores na rede, a manutenção da tele medição nos maiores consumidores e pelo uso de inteligência interna para cruzamento de dados. Além disso, a população também vem se conscientizando quanto aos riscos do furto de energia e quanto aos prejuízos que essa prática causa.

Ao longo de 2024, a empresa intensificará as ações de campo com o foco no combate ao furto de energia.

Segurança – A utilização de gambiarras para garantir o fornecimento de energia elétrica é contra a lei e extremamente perigoso. Esses tipos de intervenções na rede de distribuição, sem os devidos cuidados com o uso dos equipamentos de segurança, sem atender as normas do setor elétrico e sem a utilização de profissionais capacitados, podem ocasionar acidentes e incêndios, além de sobrecarga e de interrupção do abastecimento.

Denúncia – Os desvios de energia prejudicam todos os clientes, já que promovem modificações inapropriadas na rede, trazendo riscos à vida, e parte do valor da energia furtada acaba sendo pago entre todos os consumidores. Por isso, a Neoenergia Elektro reforça a importância de denunciar fraudes. As denúncias são feitas, de forma anônima, na central de atendimento, pelo 0800 701 01 02.

