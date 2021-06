Prefeitura de Serra Negra solicita que SABESP inclua famílias vulneráveis em tarifa social

O castramóvel, projeto de castração gratuita de pets de Serra Negra, deve estar em operação em cerca de 60 dias com o início de cadastramento dos animais. Na tarde desta quinta-feira, 13, tendas foram levantadas ao lado da unidade castramóvel da Prefeitura no Posto de Manutenção Belmiro Postali (Garagem Municipal), para que representantes do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP) vistoriassem o projeto da empresa Petmogi, vencedora da licitação para operação do serviço. Sessenta dias é o prazo limite para emissão de parecer pela entidade sobre o que foi apresentado.

Antes da vistoria, o prefeito Elmir Chedid e a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Deborah Chedid, visitaram a instalação montada na Garagem Municipal. “Esse trabalho é muito importante. O trailer castramóvel veio do governo federal por emenda do deputado federal Ricardo Izar, a quem eu agradeço muito. Mas veio sem os equipamentos. A empresa contratada está instalando tudo que é necessário. Com certeza daremos preferência àqueles com menos possibilidade de fazer a castração com os veterinários da cidade”, explica o prefeito que estava acompanhado do chefe de Gabinete, Rodrigo Demattê Angeli e o secretário de Serviços Municipais, Divaldo De Santi.

Elmir afirma que pediu a Ricardo Izar recursos para a construção de um hospital veterinário municipal, bem como dinheiro para a manutenção e custeio. O prefeito disse também que a operação deve iniciar no Loteamento São Luiz, área em que foi constatada a maior demanda para esse serviço. O contrato inicial é para a castração de 610 animais, entre cães e gatos, que após a castração terão um chip para identificação de cadastro e histórico. Antibióticos para o pós-operatório, algo incomum nesse tipo de trabalho pela Prefeitura, também consta das obrigações Petmogi.

“Temos que trabalhar para levar rapidamente os benefícios à população. Agradeço a todos pelo esforço, especialmente aos vereadores que vêm nos ajudando na aprovação de verbas”, finaliza o prefeito.