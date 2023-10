Prefeitura de Artur Nogueira divulga curso gratuito de fabricação de panetones e doces natalinos

Amanda Ferreira foi eleita rainha; Brenda Tetzner e Letícia Caetano são 1ª e 2ª princesas, respectivamente

Artur Nogueira celebrou no último sábado, 30, a eleição da Rainha da Expo Artur 2023 – evento apoiado pela Prefeitura. A jovem Amanda Ferreira, de 18 anos, foi coroada como a nova representante da beleza nogueirense em uma noite repleta de emoções e brilho.

A disputa contou com a participação de 12 candidatas, todas elas exalando beleza e carisma. No entanto, ao final da noite, Amanda Ferreira se destacou e conquistou o título de Rainha, recebendo a faixa das mãos da vencedora da edição anterior, Maria Eduarda Paes, e homenagens do prefeito Lucas Sia (PSD).

Acompanhando Amanda, Brenda Tetzner e Letícia Caetano foram eleitas primeira e segunda princesas do rodeio, respectivamente. As jovens também receberam merecidas homenagens durante o evento, que contou com a apresentação do cerimonialista e missólogo Paulinho Munhoz.



“Este concurso é uma celebração da diversidade e da cultura de Artur Nogueira, e cada uma das candidatas desempenhou um papel importante nesse evento. A Expo Artur é um momento de união, alegria e orgulho para nossa cidade, e tenho certeza de que será uma experiência inesquecível para todos”, frisou o prefeito Lucas Sia (PSD).

Na edição anterior da Expo Artur, em 2022, Maria Eduarda Paes foi eleita a rainha; Júlia Thomé e Victoria Ferreira foram eleitas 2ª e 1ª princesas do rodeio, respectivamente.

O concurso é promovido pela Comissão Organizadora, em parceria com a Prefeitura de Artur Nogueira – através da Secretaria de Cultura & Turismo e de Comunicação, e conta com patrocínio de Patrícia Zaviolo; Patrícia Teresani; Chapéu Pralana; Camisetaria Brousse; Adriana Simoni; Ecco Premium.



Expo Artur

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira este ano acontecerá em dois finais de semana – de 20 a 22 de outubro e de 27 a 29 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal. O evento é promovido pela Comissão Organizadora, em parceria com a Prefeitura e conta com apoio das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação.

Confira abaixo as atrações musicais já confirmadas da Expo Artur 2023:

20/10 (sexta-feira) – Rayane e Rafaela e Henrique e Juliano

21/10 (sábado) – João Vitor e Samuel e Israel e Rodolffo

22/10 (domingo) – Cezar e Paulinho

27/10 (sexta-feira) – Grupo Menos é Mais

28/10 (sábado) – Luan Santana e Pedro Sampaio

29/10 (domingo) – Guilherme e Benuto

