Estudante de Amparo é medalhista em Olimpíada Internacional de Matemática

Período de inscrições começa em 22 de julho e se estende até o dia 2 de agosto; aulas dos instrumentos violino, viola de arco e violoncelo atendem crianças, jovens e adultos entre 10 e 65 anos de idade e começam em 10 de agosto

A Orquestra Jovem Circuito das Águas (OJOCA) recebe de 22 de julho a 02 de agosto as inscrições para os cursos gratuitos de violino, viola de arco e violoncelo. Ao todo são 82 vagas para crianças, jovens e adultos, de 10 a 65 anos de idade, com pré-seleção marcada para o dia 3 de agosto (sábado). As aulas têm início na semana seguinte, dia 10 de agosto, em Amparo-SP, onde o projeto é desenvolvido desde 2019.

Para se inscrever, basta preencher o formulário online disponível no link https://forms.gle/yjxHYW3sJ47P1KBx6 As pessoas que encontrarem algum tipo de dificuldade para acessar o link têm como opção o telefone (19) 9.8849-6226. Não é necessário ter conhecimento musical para participar dos cursos.

Para o segundo semestre de 2024, a OJOCA oferece um total de 58 vagas para violino e viola e mais 24 vagas para violoncelo, distribuídas entre os níveis iniciante, intermediário e avançado.

As aulas ocorrerão exclusivamente aos sábados, entre 9h e 14h, na Escola Estadual “Rangel Pestana”, na Praça “Meireles Reis”, 153, no centro de Amparo. Os alunos serão divididos em turmas e terão atividades com duração de duas a três horas.

Além disso, o grupo de iniciantes será nivelado e separado em três diferentes níveis logo no início do semestre. Os novos participantes frequentarão aulas de instrumento, prática em grupo e educação física para músicos.

Processo de seleção

Como em semestres anteriores, os inscritos que já fazem parte do projeto terão as vagas garantidas para a continuidade do curso. Já os iniciantes sem conhecimento musical passarão por uma aula experimental no dia 3 de agosto, a partir das 9h, na Escola Estadual “Rangel Pestana”. Também receberão exercícios que poderão ser entregues no final da aula.

O grupo de iniciantes já com algum conhecimento musical será submetido a um teste instrumental prático no também no dia 3 de agosto, às 11h, na Escola “Estadual Rangel Pestana”. Os candidatos que tiverem instrumentos devem levá-los.

Iniciantes menos favorecidos economicamente terão a prioridade em utilizar os instrumentos pertencentes ao projeto, disponíveis em número limitado. As demais vagas serão preenchidas por quem já tem o equipamento necessário.

Além do fator socioeconômico, candidatos residentes em cidades próximas a Amparo e a ordem de inscrição são critérios de desempate no caso do número de inscritos ser maior ao de vagas disponíveis. Uma lista de espera também será elaborada para substituir eventuais alunos desistentes.

O candidato que não comparecer irá automaticamente para o final da lista de espera. A regra também vale para quem não preencher o formulário de inscrição de forma correta.

O objetivo do processo de seleção é reconhecer os candidatos que demonstrem maior interesse pelo aprendizado musical. A medida também é necessária para a divisão dos grupos.

Para obter informações e esclarecimento diante de eventuais dúvidas os interessados podem entrar em contato pelo e-mail [email protected], pelo WhatsApp (19) 9.8849-6226 ou pelas redes @orquestrajovemcircuitodasaguas no Facebook e @ojoca_amparo no Instagram.

