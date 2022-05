Ex-prefeito de Engenheiro Coelho – A Câmara Municipal de Engenheiro Coelho reprovou as contas de 2016 do ex-prefeito Pedro Franco (MDB). Com oito votos favoráveis ao relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), o parecer do órgão foi acatado pela maioria dos vereadores; dois vereadores se abstiveram dos seus votos e um votou contra o relatório aprovando as contas do ex-prefeito.

Com uma sessão tranquila, o ex-prefeito de Engenheiro Coelho, acompanhou das poltronas o início da Sessão. Até que ele foi convidado pelo Presidente Adauri Donizete, pois estava inscrito na Tribuna Livre, e se defendeu dos apontamentos feitos pelo TCE que classificou como ‘Parecer Prévio Desfavorável”. Franco fez duras críticas ao TCE, e por várias vezes disse que o tribunal, que faz a fiscalização dos prefeitos e a gestão do município, errou e que o prejudicou como gestor.

Ex-prefeito de Engenheiro Coelho em contas reprovadas

Cada vereador teve direito ao seu voto. O vereador poderia votar a favor do parecer do TCE, então rejeitando e desaprovando as contas de 2016 de Pedro Franco, ou votar contra o parecer, aprovando as contas do ex-prefeito.





Logo após suas falas, que também lembrou de suas obras pela cidade e as dificuldades financeiras que o município passou em 2015 e 2016, ele saiu e preferiu não acompanhar no plenário da Câmara a votação.

Saiba como votou cada vereador

Quem votou a favor do parecer do TCE (rejeitando as contas):

Flávia Guimarães (PRTB)

Jorge do Banco (Podemos)

Adauri da Silva (PSDB)

Washington Lopes (Podemos)

Paulo Scholl (PSDB)

Marlon Pereira (PSB)

Isael Mendes (PSB)

Salvador Figueiredo (Cidadania)

Abstenção:

Simão Mendes (PTB) – Absteve

Wagnão da Ambulância (PSD) – Absteve

Contra o parecer do TCE ( aprovando as contas de 2016):

Domingos Franco de Oliveira (MDB)

