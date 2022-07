Obras na rotatória do Universitário em Engenheiro Coelho

Obras na rotatória do Universitário – As obras que estavam sendo realizadas na rotatória do bairro Universitário em Engenheiro Coelho foram finalizadas.

se trata de uma nova canaleta que estava sendo instalada para frear o acúmulo de água na região. A prefeitura realizou a obra através do Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC).

A nova canaleta é apropriada para permanecer debaixo do asfalto, que vai acabar com o acúmulo de água na entrada do Bairro.

Durante a execução dos serviços, equipes do Departamento de Trânsito e Mobilidade Urbana, estavam orientando e sinalizando o trânsito no local.

A vereadora Flávia havia feito uma indicação para a finalização das obras, que já foram encerradas.

Em nota a assessoria de imprensa da prefeitura de Engenheiro Coelho, disse que o bairro Universitário tem recebido inúmeros investimentos de melhorias e que a atual administração continuará investindo na infraestrutura do local

Obras na rotatória do Universitário – Nota da prefeitura

“A obra citada é uma demanda antiga dos moradores do bairro e foi realizada pelo Serviço de Água e Esgoto de Engenheiro Coelho (SAEEC).

Foi realizada a instalação de uma tubulação para o escoamento da água da chuva, que antes, ficava empossada no local, atrapalhando o trânsito de veículos e pedestre em dias de chuva.

A previsão inicial é que a obra seria realizada entre os dias 15 e 20 de junho. Porém, como houve a ocorrência de chuvas no período, o cronograma inicial de conclusão foi ampliado e a obra foi realizada entre os dias 15 e 24 de junho.

Importante ressaltar que o bairro dos Universitários vem recebendo diversos investimentos pela atual administração.

No último mês, houve a conclusão do asfalto em 4 ruas do bairro, que, apesar de promessas anteriores, permaneciam sem asfalto há vários anos, atrapalhando a vida da população.

As obras de um novo reservatório de água, que vai atender a população que mora na região, também já foi autorizada pelo poder executivo e deve começar em breve.

Além disso, a Unidade Básica de Saúde (UBS), que atende o bairro, recebeu a unidade da Farmácia Universitária, uma parceria entre a Prefeitura Municipal e o curso de Farmácia do Centro Universitário Adventista (UNASP).

Com isso, a população vai ter acesso a medicação e a orientação de um farmacêutico diretamente no bairro, não precisando se deslocar até a farmácia municipal, no centro da cidade.

Nos últimos meses, o bairro recebeu a sinalização de trânsito vertical e, assim que as ruas do bairro forem recapeadas, a sinalização de solo será refeita, melhorando o trânsito no bairro, como foi feito em toda a região central da cidade”.

