Engenheiro Coelho recebe implementos agrícolas

Assaltantes estavam armados e perseguiam carro que estava o Agente

Assaltantes tentam roubar GCM de Engenheiro Coelho – Assaltantes tentam roubar GCM de Engenheiro Coelho – Na noite deste domingo, 03, um Guarda Municipal da cidade de Engenheiro Coelho, morador da cidade de Mogi Guaçu, foi perseguido e se desvencilhou alvejando pelo menos dois criminosos no bairro Parque Cidade, em Mogi Guaçu.

De acordo com informações do Comandante da Guarda Municipal de Engenheiro Coelho, o agente estava de folga, com a companheira, na cidade de Mogi Guaçu quando notou que o veículo em que transitavam estava sendo perseguido por indivíduos suspeitos, trafegando em outro carro de modelo VW Gol, preto.

Ainda de acordo com as informações, de forma rápida, os suspeitos conseguiram parear lado a lado com o GM que estava no banco passageiro e sacaram armas, momento que ele já estava preparado e se defendeu efetuando vários disparos.

O motorista do carro suspeito morreu na hora. O passageiro, do mesmo carro, foi atingido na região da cabeça, socorrido, mas, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Um terceiro suspeito conseguiu fugir a pé.

A polícia foi acionada para preservar o local. A perícia acionada para os trabalhos técnicos.

Dois revólveres que estavam com os criminosos foram apreendidos. Um de calibre 38 e um de calibre 32.

Após os trabalhos técnicos no local os fatos serão apresentados no Plantão Policial da cidade de Mogi Guaçu.



