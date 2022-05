Cúpula do G7

A atriz e o cantor Machine Gun Kelly estão juntos desde junho de 2020

Megan Fox- Ao ficar noiva de Machine Gun Kelly, Megan Fox surpreendeu ao falar sobre um detalhe um tanto quanto inusitado, o casal fez um pacto durante o pedido e bebeu o sangue um do outro.

Meses após o episódio, a atriz abriu o jogo e explicou o ritual em entrevista ao site norte-americano Daily Mail e contou que as coisas não aconteceram da forma que as pessoas estão imaginando por conta de ter sido uma pequena quantidade de sangue.

“Olha, acho que ‘beber’ o sangue um do outro pode ter confundido as pessoas e feito com que elas nos viessem com cálices, como se fossem personagens de Game of thrones, bebendo sangue um do outro”, iniciou.

“Foram apenas algumas gotinhas, mas sim, consumimos o sangue um do outro na ocasião para propósitos ritualísticos apenas”, acrescentou.

A artista reforça que gosta muito do universo do misticismo e usa isso com o cantor. “Eu leio cartas de tarô, curto astrologia e faço todas essas práticas metafísicas e meditação. E eu faço rituais na lua nova e na lua cheia e todo esse tipo de coisa. E tipo, quando faço isso, é como uma passagem, tem um propósito. É tudo controlado, eu disse, ‘vamos pegar umas gotinhas de sangue e beber”, destacou.

Na sequência, ela brinca com a repercussão do caso e ‘provoca’ o músico: “Quando está mais agitado e caótico, ele está disposto a abrir o peito com vidro quebrado falando ‘leve a minha alma'”.

Quando questionada sobre essa última declaração, Megan Fox explica que isso nunca de fato chegou a acontecer. “Isso nunca aconteceu. Talvez não exatamente assim, mas uma versão disso aconteceu muitas vezes”, finalizou.

Megan Fox e Machine estão juntos desde junho de 2020 e protagonizaram um dos romances mais polêmicos daquele ano. Os dois teriam se envolvido durante as filmagens de Meia-Noite no Switchgrass (2021), quando ela ainda era casada com o Brian Austin Green, da série Barrados no baile (1990-2000), e com quem a estrela estava junto desde 2010. O ex-casal tem três filhos: Noah, de 9 anos, Bodhi, de 7, e Journey, de 5.

