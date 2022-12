Última reunião de carros clássicos do ano acontece neste domingo, 18, em Artur Nogueira

Sicoob Acicred está alocado na Acean e oferecerá soluções financeiras empresariais e linhas de crédito aos comerciantes nogueirenses

O vice-prefeito de Artur Nogueira, Davi Fernandes, participou, na manhã de quarta-feira, 14, da cerimônia de inauguração de um novo sistema financeiro que chegou ao município, o Sicoob Acicred. Davi reforçou o apoio da Prefeitura nas instalações de novos comércios e na promoção de oportunidades para empresários e comerciantes locais.

A inauguração reuniu autoridades, empresários e representantes de associações comerciais da região. Segundo Davi Fernandes, a chegada da primeira agência do Sicoob Acicred em Artur Nogueira fortalecerá ainda mais o desenvolvimento econômico do município. A unidade está alocada no prédio da Associação Comercial (Acean), na Rua Duque de Caxias, Nº 2.204, Jd. Santa Rosa.

“Estive na cerimônia representando o prefeito Lucas Sia, e me surpreendi com os novos serviços que serão disponibilizados aos empresários e comerciantes da cidade. Nosso muito obrigado à Acean, na pessoa do presidente Ricardo Duzzi, por sempre cuidar do comércio nogueirense e captar oportunidades. A Prefeitura segue apoiando e favorecendo instalação de empresas tão importantes como o Sicoob”, frisa.

SICOOB ACICRED

O Sicoob é o maior sistema financeiro cooperativo do Brasil, com mais de 4 milhões de cooperados e 2,6 mil pontos de atendimento espalhados pelo país.

O Sicoob Acicred conta com um portfólio completo de soluções financeiras empresariais, como linhas de crédito, consórcios, seguros e maquininhas de pagamento.

“Enquanto a maioria das instituições financeiras está fechando agências, o Sicoob segue na contramão, ampliando suas operações para oferecer atendimento humanizado aos cooperados”, diz o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Acicred, Marcio Rogério da Silva.

