Tarantino elege “How I Met Your Mother” como sua série favorita

Em meio a grande emoção, “A História Continua” foi registrado no dia 08, em Goiânia. Projeto traz 18 faixas que mesclam inéditas e grandes sucessos

Após 18 anos sem gravar um DVD oficial, Rionegro e Solimões fizeram história na noite deste 08 de dezembro de 2021. Foi nesta data que, em meio a uma grande comoção, emoção e muita felicidade a dupla carimbou a concretização de mais um megaprojeto. Nesta última quarta-feira a dupla pisou nos palcos do espaço Dois Ipês, em Goiânia e gravou seu mais novo DVD, “A História Continua”.

O novo projeto reuniu músicas inéditas e grandes sucessos de carreira e teve também a participação especial de grandes medalhões sertanejos, corroborando a grandiosidade do acontecido. É com grande felicidade e orgulho que Rionegro e Solimões revelaram as participações especiais de Gusttavo Lima, Jorge e Mateus e Henrique e Juliano. “Pra nós é uma honra anunciar esses amigos. Com certeza, eles somaram muito no nosso novo produto e vai ser muito divertido dividir o palco com eles”, carimba Rionegro. “Sem dúvida, eles têm um talento ímpar e fico muito feliz de estar com eles”, completa Solimões.

Contando com 18 faixas, que alternarão entre inéditas e sucessos de carreira, a dupla escalou um time de peso para trabalhar nos bastidores. A direção de vídeo será assinada por André Caverna, da Caverna Filmes, a produção musical fica a cargo de uma referência no meio musical: Junior Melo e a produção executiva será comandada pela Mega Produções Artísticas – Cláudio Roberto e Manolo Boaventura.

É claro que não ficaram de fora músicas que povoam a memória afetiva dos fãs da dupla sertaneja mais querida do Brasil. Peão Apaixonado, De São Paulo a Belém, Sola da Bota e Bate o Pé, entre outras foram cantadas em unissono pelo público, que a cada acorde dado e a cada melodia cantada, se emocionava e se integrava com a dupla no palco.