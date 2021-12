“Esqueceram de mim no lar, doce lar” um péssimo remake para um clássico atemporal

Vanderlei Tenório

Antes de seu sucesso internacional como ator, Irrfan Khan já era uma grande estrela do cinema hindi. Começando com seu primeiro papel principal como um policial com insônia em “Rog” (2005), de Himanshu Brahmbhatt, Khan rapidamente alcançou o estrelato em Bollywood e uma sucessão de filmes de sucesso em sua Índia natal se seguiu. Não demoraria muito para que o resto do mundo começasse a aprender seu nome.

Khan deixou uma forte impressão em “The Namesake”, de Mira Nair, em 2006, como um pai lutando para manter sua família de imigrantes de primeira geração na caótica cidade de Nova York. Tanto o filme quanto seu trabalho foram bem recebidos pela crítica e pelos espectadores.

Apenas um ano depois, ele deu o que pode ser minha performance favorita em “A Mighty Heart”, de Michael Winterbottom. O filme conta a história real do sequestro e assassinato do jornalista americano Daniel Pearl em 2002 no Paquistão, e do esforço fracassado para salvá-lo. O elenco é liderado por Angelina Jolie como a esposa de Pearl, Marianne. Ela é extraordinária, mas foi Khan, como o assediado chefe da polícia do Paquistão, que tenta ajudar Pearl e, ao mesmo tempo, navega pela burocracia local e pelo ambiente político hiper carregado que ficou comigo por mais tempo. Os olhos notavelmente expressivos de Khan parecem prenunciar o horror que está por vir.

2008 traria o filme mais visto e premiado da carreira de Khan, “Quem Quer Ser Milionário?”, de Danny Boyle. Em “Quem Quer Ser Milionário?”, Khan interpreta um tipo muito diferente de policial. Desta vez, ele é um inspetor interrogando o vencedor do concurso de game show de Dev Patel. Khan é o dono de cada cena em que aparece. Há uma malevolência casual que parece vazar de seus poros enquanto ele espanca e tortura um jovem suspeito de trair a versão indiana de Quem Quer Ser Milionário. Todo o filme se eleva sempre que Khan está na tela. Você simplesmente não consegue tirar os olhos dele. Eu me peguei olhando para os cantos da tela esperando seu retorno sempre que o filme se afastava das cenas de interrogatório.

Khan permaneceu uma grande estrela na Índia pelo resto de sua carreira, mas exceto por uma pequena parte atraente em “Jurassic World” de 2015, Khan deixou apenas mais uma marca considerável no cinema em inglês com “As Aventuras de Pi” (2012), de Ang Lee. Muitos pensaram que Pi seria um desastre. Você simplesmente não poderia traduzir o material do livro para a tela. Pelo menos foi o que disseram. Quão errados “eles” estavam. Pi é um trabalho incrivelmente complicado. A história de um menino chamado Pi à deriva no oceano em um pequeno barco com uma zebra, um orangotango, uma hiena e um tigre apelidado de Richard Parker parece ridícula à primeira vista.

O tão amado romance de Yann Martel não era apenas uma história de aventura, ele questionava a própria natureza do que é real e do que não é. Enquanto Pi é parte fábula e fantasia, também encontra milagrosamente uma maneira de se enraizar na realidade durante suas cenas finais, que são realmente algo. Muitos anos depois de Pi chegar ao México, um jovem escritor se encontra com o Pi adulto para escrever uma história sobre sua jornada fantástica (e talvez inverídica) para a sobrevivência. É uma troca complexa entre o escritor e Pi que leva a uma revelação quase no nível do Sexto Sentido. Não consigo pensar em nenhuma maneira de essa sequência funcionar sem Irrfan Khan como Pi.

Mais uma vez, os olhos de Khan carregam o dia. Assim como o escritor, olhamos em seus olhos e concluímos que realmente não importa se Pi está dizendo a verdade ou não. Tudo o que importa é o que escolhemos acreditar. Diante da opção de imprimir a lenda ou o que provavelmente é verdade, o escritor escolhe a primeira. Como alguém poderia olhar para Irrfan Khan e fazer qualquer outra coisa?

O lendário ator faleceu aos 53 anos em 29 de abril de 2020. Irrfan foi diagnosticado com tumor endócrino, uma doença rara, em 2018, pela qual ele foi submetido tratamento. Um dia antes de seu falecimento, ele foi internado em uma UTI devido a uma infecção no cólon.

Uma joia de ator e pessoa, a atuação impecável, sensível e honesta de Khan o ajudou a abrir seu nicho não apenas em Bollywood, mas também em Hollywood. Ele tinha a habilidade de iluminar a tela grande por meio de sua atuação matizada. Tanto é verdade que o diretor americano Wes Anderson certa vez escreveu um pequeno papel especialmente para Irrfan Khan em “The Darjeeling Limited” para que ele pudesse trabalhar com o ator.

A morte repentina e prematura de Irrfan Khan é uma grande perda para nós e ele será para sempre lembrado por seus papéis em filmes como “Hindi Medium” (2017), de Saket Chaudhary, “The Lunchbox” (2014), de Ritesh Batra, “Piku” (2015), de Shoojit Sircar, “Pan Singh Tomar” (2012), de Tigmand Dhulia, entre outros. Para não esquecer, o ator também trouxe à vida muitos personagens da literatura em suas adaptações para o cinema. Nesse sentido, listei alguns personagens memoráveis ​​interpretados pelo lendário Irrfan Khan:

Pi Patel em “Life of Pi”:

Irrfan Khan interpretou a versão adulta de Pi Patel, o protagonista do filme vencedor do Oscar “As Aventuras de Pi”, dirigido por Ang Lee. O filme é baseado no livro de mesmo nome de Yann Martel. Khan foi o narrador principal do filme, uma vez que se passa em flashbacks. Uma cena de partir o coração deste filme em que Khan fala sobre a vida e a morte se tornou viral nas redes sociais depois que a notícia sobre sua morte foi divulgada. “Suponho que, no final, toda a vida se torne um ato de desapego, mas o que sempre dói mais é não ter um minuto para se despedir”, diz Khan.

Miyan Maqbool em “Maqbool”:

Irrfan Khan interpretou o papel de Miyan Maqbool no filme de Vishal Bharadwaj de 2003 “Maqbool”, que é uma adaptação de Bollywood da peça atemporal de William Shakespeare “Macbeth”. Por meio de sua atuação por excelência, Irrfan trouxe o personagem icônico de Macbeth vivo para a tela grande e o tornou atemporal.

Ashoke Ganguly em “The Namesake”:

Com seu perfeito sotaque e gestos bengalis, Irrfan Khan interpretou o papel de Ashoke Ganguly no filme “The Namesake” dirigido por Mira Nair. O filme é uma adaptação do romance homônimo do vencedor do Pulitzer Jhumpa Lahiri. Ele segue as histórias de Ashoke e Ashima Ganguli, imigrantes de primeira geração da Índia para os Estados Unidos, e seus filhos Gogol e Sonia, que nasceram nos EUA. Compartilhando ideias sobre como Mira Nair escalou Irrfan Khan para o filme, o biógrafo Aseem Chhabra escreveu em seu livro ‘Irrfan Khan: O Homem, o Sonhador, a Estrela’, “Desde o início do processo de seleção de elenco, Mira tinha certeza de uma coisa. ‘Irrfan sempre iria interpretar Ashoke Ganguli’, diz ela. ” Ele era realmente um ator brilhante.

Harry Sims em “Inferno”:

Irrfan Khan foi visto junto com Tom Hanks no filme “Inferno” de 2016, que é uma adaptação do romance de Dan Brown. Khan desempenhou o papel de Harry Sims – chefe de uma empresa global que tenta resolver os problemas de superpopulação no mundo.

Inspetor de polícia em “Quem Quer Ser Milionário?”:

O filme de 2008, vencedor do Oscar de Danny Boyle, “Quem Quer Ser Milionário?”, é vagamente baseado no romance “Perguntas e Respostas” do autor Vikas Swarup. Ele segue a história da miséria à riqueza de Jamal Malik, de 18 anos, das favelas de Mumbai. Irrfan Khan desempenhou um papel pequeno, mas memorável, de inspetor de polícia neste filme e foi visto junto com outros atores como Anil Kapoor e Saurabh Shukla.