Secretaria de Cultura e Turismo anuncia retorno da Feira de Artesanato em Artur Nogueira

Evento terá início às 9h na Réplica da Estação e, além de barracas, contará com oficinas, palestras e apresentações abertas ao público

Após anos sem ser realizada devido à pandemia, a Prefeitura de Artur Nogueira anuncia a retomada da Feira de Artesanato, organizada pela Associação de Empreendedores Colmeia Real (AECRAN), com o apoio da secretaria de Cultura e Turismo. O evento acontece neste sábado, 12, na Réplica da Estação, no Centro.

Tradicional na cidade, a feira contará com 15 barracas, onde serão expostos trabalhos em biscuit, pintura em panos de prato, crochê, feltro, M.D.F, E.V.A, além de produtos com apelo sustentável, como artesanatos em alumínio e Pet, salgados e doces artesanais.

Com início previsto às 9h, a feira reunirá, além das barracas, atrações paralelas como oficinas de crochê e sabão, palestras e apresentações teatrais abertas ao público. As mesmas fazem parte da contrapartida dos beneficiados da Lei Aldir Blanc, e contam com o apoio da Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal.

“A feira é um evento de experiência e trocas culturais incríveis, uma vez que os munícipes poderão ter contato com expressões artísticas que mostram a rica veia cultural de Artur Nogueira. Todos nós estamos muito felizes com essa retomada, e a secretaria de Cultura reafirma o compromisso em apoiar o evento no que for preciso”, destacou o titular da pasta, Renato Carlini.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

-9h: Abertura da feira do artesanato

-9h15 às 10h45: Oficina de crochê com a artesã Izabel Soares Ramos

-11h às 12h30: Palestra sobre Economia Solidária, Associativismo e Cooperativismo com a palestrante Edileuza Guimarães, presidente da Associação de Trabalhadores em Domicílio (Atemdo) de Osasco.

-13h30: Apresentação da peça O Último Godot de Matei Visniec, pelas artistas Helou Nascimento e Fernanda Beltramini do grupo de estudos teatrais Corpo Envolve Mente.

-14h30: Oficina de sabão artesanal com a artesã Maria Telma Alves da Silva

A secretaria destaca que a Feira de Artesanato seguirá todos os protocolos sanitários contra a Covid-19, tais como usos obrigatório de máscara e álcool em gel.

SERVIÇO:

Feira de Artesanato

Data: sábado, dia 12 de fevereiro

Horário: a partir das 9h

Local: Réplica da Estação, no Centro