Prefeitura de Serra Negra testa trabalhadores do setor de serviços

A Prefeitura de Serra Negra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou os testes de detecção da Covid-19 em trabalhadores do setor de serviços do município. Segundo a Fundação Seade, órgão estatístico do Governo do Estado, esse segmento representa 83,4% do PIB da cidade.

O trabalho iniciou com 67 colaboradores das lojas dos Supermercados Colorado. Em seguida, serão oferecidos os testes aos trabalhadores dos demais empreendimentos do ramo. A sequência terá lanchonetes, bares, restaurantes, postos de abastecimentos de combustíveis, seguindo-se até que todo o segmento esteja completo.

Ofertar testes de detecção do coronavírus é parte da campanha de prevenção e combate à Covid-19 promovida pela Prefeitura de Serra Negra; iniciativa que inclui a vacinação que ocorre no Centro de Convenções; desinfecção de vias em áreas urbanas e de extensão urbanas; lavagem com cloro de espaços públicos, como praças, terminal rodoviário e área de alimentação, nebulização dos prédios públicos com desinfetante hospitalar.