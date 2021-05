Pedreira recebe 1.120 doses de vacinas contra a Covid-19 e inicia a vacinação de novo grupo

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira recebeu no sábado, 08, 1.120 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo: 1.020 doses da Astrazeneca para iniciar a imunização do novo grupo, além de 100 doses da vacina Coronavac exclusivamente para a segunda dose de professores e profissionais da Educação acima de 47 anos. Fazem parte do novo grupo de vacinação pessoas com Síndrome de Down de 18 anos ou mais; pessoas com doença renal crônica em terapia (diálise) de 18 anos ou mais; transplantados de órgão sólido e medula óssea imunossuprimidos de 18 anos ou mais; pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada; pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos.

De acordo com a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, Isabel Cristina dos Santos Lima, todos devem efetuar o agendamento pela Central de Atendimento ao Cidadão pelo telefone 156, no aplicativo eouve.com.br no site da Prefeitura ou no Posto de Saúde mais próximo de sua residência.

As pessoas que já foram imunizadas com a primeira dose da vacina Coronavac e estão aguardando a segunda dose, a Secretaria Municipal de Saúde informa que realizou um levantamento e encaminhou ofício ao Departamento Regional de Saúde, com sede em Campinas, e aguarda um retorno urgente e assim que o imunizante chegar todos serão devidamente comunicados e vacinados.