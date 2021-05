Serviços Urbanos de Pedreira realiza limpeza das margens do Rio Jaguari

A Prefeitura de Pedreira, representada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), firmou convênio com o Banco do Empreendedor – Desenvolve SP – do Governo do Estado, para a construção de Estação Elevatória de Esgoto, Rede de Recalque e Emissário de Esgoto, localizadas na Rua Nelson Custódio. As construções devem atender as estradas municipais Olival Pires e Fioravante Carlotti (Duas Pontes), ruas projetadas e Cosmópolis e Avenida Antonio Serafin Pentean (Marginal), além do bairro Jardim Marajoara.

Segundo o prefeito Hamilton Bernardes Junior, a obra encontra-se em desenvolvimento e em breve estará atendendo esta região do município. “Realizamos um intenso trabalho junto ao Governo do Estado e conquistamos o financiamento, no total serão investidos no projeto R$1.326.284,00”, conta o prefeito Bernardes.