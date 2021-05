Prefeitura de Pedreira abre inscrições para processo seletivo de cargos públicos por prazo determinado

A Prefeitura Municipal de Pedreira abriu as inscrições do processo seletivo simplificado para provimento de cargos públicos por prazo determinado, para a contratação temporária de profissionais para o atendimento da demanda decorrente do enfrentamento do novo coronavírus. O processo seletivo simplificado tem por objetivo possibilitar o preenchimento temporário das vagas pelo período de seis meses, nos termos do art. 3º da Lei Municipal nº 3.998/2020, vedada a possibilidade de prorrogação.

Para realizar a inscrição, os interessados devem preencher a ficha de inscrição constante no ANEXO I do Edital, publicado em Edição Extra do Diário Oficial do Município, Edição nº 718 de 30 de abril de 2021, no site da Prefeitura de Pedreira (www.pedreira.sp.gov.br), com informações completas e atualizadas, especialmente quanto à experiência do candidato.

A ficha devidamente preenchida e os documentos devem ser enviados para o e-mail: [email protected], constando no campo “Assunto” o cargo pretendido, durante o período de inscrições, que segue até 09 de maio, não sendo cobrada taxa de inscrição.

Cargos:

Professor (a) Adjunto (a) de Educação Básica, 30 horas semanais – R$2.164,50; 24 horas semanais – R$1.731,60. Para o exercício no Ensino Fundamental Regular: 30 horas semanais assim distribuídas: 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho, em atividades com alunos; 02 (duas) horas semanais de trabalho pedagógico na unidade escolar municipal, em atividades coletivas; 03 (três) horas semanais de trabalho pedagógico, em local de livre escolha pelo docente. Para o exercício na Educação Infantil: 24 horas semanais assim distribuídas: 20 (vinte) horas semanais de trabalho, em atividades com alunos; 02 (duas) horas semanais de trabalho pedagógico na unidade escolar municipal, em atividades coletivas; 02 (duas) horas semanais de trabalho pedagógico, em local de livre escolha pelo docente. O candidato deve ter formação de nível superior em Pedagogia, com Licenciatura Plena e com as habilitações específicas para a docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano);

Motorista, 220 horas mensais – R$1.325,65. Possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D” descrita no art. 143, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB; Não possuir registros de infrações gravíssimas ou reincidência em infrações médias, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, nos últimos 12 meses; Apresentar exame toxicológico com janela de detcção mínima de 90 (noventa) dias, realizado há no máximo 60 dias, nos termos do art. 235- B, inciso VII, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); Ser aprovado em curso de especialização na área de transporte de alunos e que será ministrado pela Prefeitura Municipal de Pedreira em caso de convocação.

Além do salário, o contratado em caráter temporário fará jus a todos os demais direitos previstos no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Pedreira, desde que sejam compatíveis com a natureza temporária e precária da contratação. O número de convocados e o ritmo de convocação obedecerão às necessidades da Prefeitura para preenchimento das vagas, inclusive daquelas que surgirem durante o prazo de validade do presente processo seletivo, respeitando-se a ordem classificatória dos aprovados.