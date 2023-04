Operação Páscoa registrou 670 atendimentos aos clientes da Renovias no interior paulista

Primeira afiliada do interior a receber a mudança, emissora vai repercutir as notícias regionais e nacionais em um só programa

O interior paulista ainda mais perto da emoção do esporte. A EPTV, afiliada da Rede Globo e uma das empresas do Grupo EP, passa a produzir e transmitir o Globo Esporte localmente nas praças de Campinas, Ribeirão Preto e região Central (São Carlos e Araraquara – SP), a partir do dia 17/04, às 13h. A emissora investiu na criação de um núcleo de esportes coordenado pelo jornalista Alexandre Azank e é a primeira afiliada do interior do Brasil a realizar a mudança no programa, que segue com o selo e a qualidade já conhecidos pelas transmissões da Globo, adicionando uma abordagem mais regional.

O Globo Esporte continua a ser transmitido de segunda a sábado entre o horário de 13h às 13h25 e passa a ser apresentado em dois blocos pelos jornalistas Bruna Ficagna, em Campinas, Geraldo Neto, em Ribeirão Preto e Pedro Guilherme, em São Carlos. Eles vão destacar as principais notícias locais, apuradas pela equipe da EPTV, sem deixar de noticiar, contudo, as informações do esporte estadual e nacional. Até então, as notícias locais sobre esportes eram repercutidas ao longo da programação nos telejornais da emissora.

Alexandre Azank, coordenador do núcleo de esportes do Grupo EP, explica a mudança para realizar essa transição, que agora conta com um estúdio próprio que mantém o layout e a sonoridade já conhecidos pelo público. “O Globo Esporte segue noticiando o esporte nacional e estadual, como de costume, mas ganha uma nova perspectiva ao condensar esses conteúdos com informações esportivas da nossa região de abrangência. Nosso objetivo é criar um vínculo mais forte entre o torcedor e os times regionais. Além disso, o apresentador Felipe Andreoli participou do processo de mudanças e comunicação e está sendo uma boa experiência”.

Mantendo a sua linguagem e essência, o programa pretende transportar o telespectador para a realidade regional, fortalecendo o laço com os esportes e os clubes locais. Dessa forma, o novo Globo Esporte, produzido pela equipe da EPTV, traz visibilidade a times locais tradicionais, a times da segunda divisão e a outras modalidades esportivas, como vôlei, basquete e eSports, fortemente presentes no interior do estado de São Paulo. “Estamos colocando o regionalismo em foco para que o telespectador possa se reconhecer no conteúdo que está consumindo. Além de manter a afinidade com os grandes clubes do país, o torcedor pode, agora, aprofundar e aproximar seu relacionamento com os times locais”, adianta Alexandre Azank.

