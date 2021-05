Operação derruba tráfico no Jardim Triunfo, em Pedreira

A primeira fase da Campanha de Vacinação contra a Gripe Influenza está sendo desenvolvida em Pedreira com os Postos de Saúde funcionando das 16h às 19h, exclusivamente para a vacinação contra a Gripe. Esta primeira etapa prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas (que tiveram parto dentro de 45 dias), povos indígenas e trabalhadores da saúde.

A secretária de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, lembra que a vacina não previne contra a Covid-19, mas facilita a identificação de casos ao imunizar a população contra a Influenza A (H1N1 e H3N2), Influenza B e, com isso, contribui para não gerar sobrecarga na rede hospitalar. “Como a imunização contra a Covid-19 também está em andamento, o Ministério da Saúde não recomenda a aplicação dos dois imunizantes ao mesmo tempo, mas sim que as pessoas aptas a receber as duas vacinas tomem primeiro a vacina contra o Coronavírus e depois a da Gripe, respeitando um intervalo de 14 dias entre as doses”, enfatiza.

As pessoas contempladas nesta primeira fase devem aguardar o contato da equipe técnica e somente comparecer na Unidade de Saúde após a confirmação, ressaltando que dos 10 Postos de Saúde da Rede Municipal, 8 estão funcionando em horário especial.