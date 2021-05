Pedreira recebe de Amparo a doação de 2 mil testes rápidos de Covid-19

Na semana passada, durante reunião entre o prefeito de Amparo, Carlos Alberto Martins, e o vice-prefeito de Pedreira, Fábio Polidoro, para debater a situação da Covid-19 nos municípios, Pedreira recebeu a doação de dois mil testes rápidos. Os testes detectam se a pessoa testada está com o vírus no momento ou se já teve a doença anteriormente.

“Essa doação para Pedreira só foi possível, pois Amparo recebeu doação de uma grande quantidade de testes rápidos da empresa RMC Gel Clínico para poder realizar uma testagem regional”, explica o prefeito, Carlos Alberto.

A testagem regional permite o mapeamento do contágio do coronavírus em todo o Circuito das Águas Paulista e, de acordo com os representantes é de suma importância, pois muitas cidades da região utilizam a rede hospitalar e o sistema de saúde de Amparo.

“Agradeço imensamente à empresa amparense RMC Gel Clínico e ao prefeito Carlos Alberto por nos ajudar a vencer essa batalha contra o vírus. Nesse momento, a união de forças é fundamental para vencermos essa guerra”, agradece o vice-prefeito de Pedreira, Fábio.

A realização do teste rápido de Covid-19 está sendo realizada em Pedreira nesta quinta e sexta-feira, dias 06 e 07, das 8h às 16h, nas dependências do Estacionamento do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.