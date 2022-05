Revoltadas, demais pessoas que estavam no vagão impediram a saída da agressora até a chegada da Polícia Militar. Mulher branca negou ter feito comentário racista; vítima registrou boletim de ocorrência.

Mulher branca é escoltada no Metrô de SP- Uma mulher negra registrou boletim de ocorrência alegando ter sofrido racismo no Metrô de São Paulo na tarde desta segunda-feira (2) por uma mulher branca que fez um comentário associando o cabelo dela a doenças. O caso gerou revolta entre os passageiros que estavam no vagão, que reagiram com gritos de “racista”. A suposta agressora acabou escoltada pela polícia. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O vídeo acima mostra parte da discussão entre as duas e o momento em que a agressora virou alvo de protestos de passageiros.

Welica Ribeiro, negra, é do Rio de Janeiro e estava no vagão com o irmão e o pai. Segundo ela, a mulher que foi identificada como Agnes Vajda, húngara, de cabelos loiros, estava sentada ao seu lado e pediu para que ela tomasse cuidado com o cabelo, crespo, que, segundo Agnes teria tido, “poderia passar alguma doença”.

Mulher branca é escoltada no Metrô de SP – “Toma cuidado com o seu cabelo porque ele está muito próximo ao meu rosto e pode me causar doença”, relatou Welica à polícia sobre a fala da mulher, conforme o boletim de ocorrência.

À polícia, Agnes Vajda, que disse morar no Brasil há cinco anos, negou ter feito comentário racista. Segundo o BO, ela afirmou que se “ajeitou no banco para se afastar dos cabelos” e disse para Welica: “Se cuida porque se tiver alguém que tem doença com o cabelo, talvez você pode pegar”.

Segundo Agnes, ela “quis dar uma dica” e não teve a intenção de ofender. Nas redes sociais, ela se identifica como assistente consular do Consulado da Hungria em São Paulo. O Consulado confirmou que ela trabalha no local, mas informou que só comentará o caso não comentou sobre o caso.

Irmão filmou discussão

O irmão de Welica, Jonatan Ribeiro, viu a cena e começou a filmar a discussão.

“Sabe o que que eu sugeri [para Agnes]? Eu sugeri [para] ela raspar a minha cabeça pra não incomodá-la”, diz Welica no vídeo. No vídeo é possível ouvir Agnes responder apenas “eu falei que tem que cuidar para […]”, mas o resto da fala dela é incompreensível.

O corretor de imóveis Samuel Lopes, que estava no vagão momento da discussão, presenciou o que a mulher loira disse.

“UMA MULHER, NA HORA, VIROU ASSIM: ‘MOÇA, VOCÊ PODE TIRAR SEU CABELO, QUE VOCÊ PODE PASSAR ALGUMA DOENÇA PARA MIM?’. NAQUELA CARA DE CINISMO MESMO”.

Mulher branca é escoltada no Metrô de SP – Revoltados, os outros passageiros gritaram “racista” para a mulher e impediram sua saída até a chegada da Polícia Militar.

Depoimentos na delegacia

Welica, seu irmão Jonatan e a testemunha foram até uma delegacia registrar a ocorrência. A mulher que fez as ofensas também foi ouvida.

No termo de depoimento que o irmão da vítima prestou, foi registrado o nome de Agnes Vajda como sendo a mulher que proferiu as ofensas.

O Metrô informou que “os seguranças atuaram na proteção dos envolvidos”.

Na saída da delegacia, Welica conversou com a reportagem.

Mulher branca é escoltada no Metrô de SP – “EU ESPERO QUE AS PESSOAS ENTENDAM DE UMA VEZ POR TODAS QUE SOMOS IGUAIS, SOMOS SERES HUMANOS. A GENTE NASCE IGUAL TODO MUNDO, A GENTE VAI TERMINAR COMO TODO MUNDO, QUE NÃO EXISTE MELHOR DO QUE NINGUÉM. AS PESSOAS PRECISAM ENTENDER QUE PRECISAMOS SER RESPEITADOS, NÃO PORQUE SOMOS NEGROS, MAS PORQUE SOMOS SERES HUMANOS E A GENTE MERECE RESPEITO”, DISSE A VÍTIMA.

