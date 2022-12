Morre ex-prefeito de Serra Negra, Elias Antônio Jorge Nunes

Símbolo da campanha internacional de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama estará disponível a partir de quinta-feira, 6 de outubro com custo simbólico de R$ 1; renda será usada na compra de novelos de lã

Quadradinhos de Amor – O grupo filantrópico Quadradinhos de Amor, de Serra Negra, inicia na quinta-feira, 06, uma ação solidária para fortalecer a conscientização sobre a importância do Outubro Rosa, mês de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. O coletivo oferece lacinhos rosa feitos em tricô por 115 voluntárias.



Símbolo da campanha internacional para sensibilização da população para o problema do câncer, os lacinhos podem ser encontrados na Dora Bolsas, na Rua Coronel Pedro Penteado, 310, lojas 6 e 7, no centro de Serra Negra.



A peça tem custo simbólico de R$1 como forma de colaboração para que o movimento Quadradinhos de Amor consiga comprar lã para o desenvolvimento de novas ações para o atendimento ao público em situação de vulnerabilidade social.

“O mais importante da campanha é conscientizar as pessoas, principalmente o público feminino, sobre a necessidade de prevenção. O diagnóstico precoce é essencial para o tratamento da doença e preservação da vida. Ao mesmo tempo, agradecemos quem puder nos ajudar para que o trabalho voluntário do Quadradinhos do Amor de Serra Negra siga em frente”, diz a voluntária Mônica Conti Lopes.



Dados divulgados em setembro pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), o câncer de mama é o de maior incidência em mulheres de todas as regiões do Brasil, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. O balanço exclui os cânceres relacionados a tumores de pele não melanoma.



Já em relação a mortes, o câncer de mama é o maior responsável pelos óbitos na população feminina em todas as regiões do Brasil, exceto Norte do Brasil, onde o câncer do colo do útero ocupa essa posição. Ainda de acordo com o Inca, são estimados 66.280 casos novos de câncer de mama só em 2022.

SOBRE QUADRADINHOS DE AMOR – SERRA NEGRA

O grupo Quadradinhos de Amor, de Serra Negra, surgiu em março de 2019 e atualmente conta com ao menos 115 crocheteiras e tricoteiras, com idade entre 16 e 95 anos. As participantes são de Serra Negra e de cidades vizinhas, como Monte Alegre do Sul, Itapira, Amparo, Campinas e Atibaia. Também fazem parte do coletivo pessoas que moram em municípios mais distantes de Serra Negra, como São Paulo e São José do Rio Preto.



Em sua trajetória de quatro anos, o grupo já desenvolveu ações voluntárias relacionadas ao “Outubro Rosa”, Natal e campanhas de inverno. Entre mantas, gorros, cachecóis, casaquinhos de bebê e meias para doação, o movimento solidário já produziu e doou cerca de 10 mil peças feitas de crochê ou tricô.



O objetivo principal do grupo, além de confeccionarem as peças, é valorizar o trabalho manual, ensinar crochê, tricô e bordado e levar alento às pessoas que passam por dificuldades, através de acolhimento, interação humana e trabalho coletivo.



O projeto filantrópico Quadradinhos de Amor tem grupos espalhados pelo Brasil inteiro, com pontos de trabalho em cidades como Brasília, Belo Horizonte, Curitiba e São Paulo. Interessados em se juntar ao coletivo de Serra Negra podem entrar em contato pelo WhatsApp (19) 9.9899-1747.



Serviço

Quadradinhos de Amor de Serra Negra – Lacinhos do Outubro Rosa

Local: Dora Bolsas

Endereço: Rua Coronel Pedro Penteado, 310, lojas 6 e 7, centro, Serra Negra-SP

Quando: A partir de quinta-feira, dia 6 de outubro

Preço Simbólico: R$ 1 por unidade

Sobre ação: A arrecadação será revertida para a compra de novelos de lá para a continuidade do trabalho voluntário desenvolvido pelo coletivo Quadradinhos de Amor de Serra Negra

