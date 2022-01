Líder associativista

Nesta semana vou contar um pouco dos meus três anos à frente da presidência da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, para que por meio deste CASE e como nossa diretoria está conduzindo este mandato, e que se possa extrair um benchmarking para a liderança empresarial nas entidades, cooperativas, associações, poder público e o mundo empresarial que é o nosso FOCO principal, e a quem de forma legal o representamos por meio do associativismo.

Quando fui convidado ao final de 2018, pelo presidente em exercício da ACIJ Sr. Airton Pelles, para participar de uma chapa e até liderar a mesma para as eleições da Associação, que ocorreriam em 31/01/2019, confesso que refutei, pois eu 2 anos antes, tinha resolvido me aposentar de minha própria empresa de Software, após 25 anos, a JRS COMPUTAÇÃO, e para isto criei um Conselho Gestor, e na nova hierarquia da empresa, me tornei conselheiro, não pensava em assumir tamanha responsabilidade, porém depois de horas e horas de conversa, e falando com minha esposa Regina, com meu conselheiro e amigo Sr. Manoel Azevedo, resolvi aceitar esta missão, e fui escolher pessoas do mundo empresarial, que conhecia e que tinham habilidades distintas, e eram associados há mais de 2 anos da ACIJ, para que compusessem a chapa ATITUDE, e fiquei muito feliz, pois consegui reunir em poucas horas, 12 nomes para compor nossa chapa, tive que trocar 2 vice-presidentes escolhidos e que já haviam aceitado, devido ao Estatuto da Entidade, porém na conversa com os mesmos, informei a eles o meu plano, e claro os ouvi, sobre o que poderíamos melhorar na Entidade, para darmos uma energia nova, pois as mudanças que o mundo vem sofrendo, também estavam afetando o associativismo, e por isto preparamos um Plano de Ação a ser implantado nos 4 anos de mandato, solicitei a pessoas que confiavam na minha liderança, que dessem depoimentos apoiando nossa chapa, e fui apresentando durante 10 dias os membros de nossa diretoria, e quem havia avalizado nossa chapa, uma verdade ELEIÇÃO, porém para minha surpresa, não houve chapa concorrente e no dia 31 de Janeiro de 2019, em assembléia, fomos aclamados, e já no dia 01 de Fevereiro de 2019, assumimos nosso mandato, e tomamos ciência da situação e dos desafios que teríamos pela frente.

Confesso que me assustei no começo, até porque saia de uma MPE, onde eu tomava as decisões rapidamente e as coisas já aconteciam, e agora estava num mundo regido por uma diretoria, dar esclarecimentos, solicitar aprovação, tanto da diretoria, como dos associados, o que torna a decisão mais lenta, ter que se relacionar com o poder público em suas várias esferas, organizações governamentais, uma rede de relacionamento muito diferente do que vivenciei nos meus 40 anos de vida profissional, porém novidade, desafios é o que me move como líder empreendedor, e claro não via a hora de colocar em prática o plano de ação.

Por ter que seguir normas e regras do estatuto, novos atores do setor público, etc, tive que respirar várias vezes e replanejar muitas estratégias que já tinha formulado, para que pudesse ter êxito no planejamento da diretoria. E aí a experiência de liderança empresarial me ajudou bastante, pois ela tem a premissa de construir pontes, fortalecer o networking, ajudar, ajudar e ajudar a resolver problemas, deixar o ego de lado, e sempre se colocar á disposição, dirimir dúvidas, apontar caminhos, e mostrar a visão do futuro para os empreendedores locais e da região, bem como informar aos mesmos como isto seria alcançado, para que todos unidos, caminhássemos para a mesma direção. Fico feliz hoje depois de 3 anos, ver que sementes que foram plantadas em 2019, começam a aparecer brotos, e não tenho dúvida surgirão árvores frutíferas, com sombra, flores, e galhos fortes, capazes de ajudar a todos empresários/empreendedores que estiverem juntos, e compartilho com vocês que o desenvolvimento de nossa associação, a cidade/região se dará pelo TURISMO DE NEGÓCIOS, e você cidadão ou turista que passa por aqui já começa a perceber a criação de espaços, de política pública (leis), que estão sendo direcionados para o desenvolvimento social e econômico através do empreendedorismo e como ponto central o TURISMO, é só ver o nosso Portal, o Boulevar, a nova área da Feart, o Pedalinho, a Fazenda Barra (em breve um Centro de Convenções), novas licitações de áreas públicas, Festival Gastronômico, qualificação profissional, etc, ou seja, um ambiente está sendo criado através de um Ecossistema de Inovação, para que isto seja algo de longo prazo e com raízes fortes, e vem ai o CIDADE LINDA, que em breve todos tomarão ciência, pois ainda estão sendo feitas as primeiras discussões, mas que é algo transformador para a cidade.

No próximo texto, voltarei a falar um pouco mais destes 3 anos de mandato, porém queria lhes dar a boa notícia, e que estava no nosso Plano de Ação, dia 01/02/2022, iremos começar a construção de nossa SEDE DEFINITIVA da Associação Comercial e Industrial de Jaguariúna, e gostaria que você Líder Empresarial, participe conosco da construção desta história e marque o nome de sua empresa como BEMFEITOR, deixando um LEGADO por décadas para nossa cidade.

JUNTOS SOMOS FORTES!