Holambra é escolhida como Ponto MIS pelo Museu da Imagem e do Som

Holambra foi contemplada pelo Museu da Imagem e do Som de São Paulo como Ponto MIS 2021, garantindo participação no projeto de formação e difusão cultural que leva sessões de cinema e oficinas audiovisuais para cidades do interior paulista. É o terceiro ano que a cidade é escolhida para fazer parte do projeto. Assim como em 2020, as atividades permanecem seguindo o modelo à distância, ao menos até o início do segundo semestre, quando a situação deve ser reavaliada pelos organizadores, com possibilidade da retomada de atividades presenciais.

A programação tem início ainda este mês com sessões online. Durante os próximos dias, os filmes serão dedicados ao cineasta argentino radicado no Brasil, Hector Babenco. Após cada sessão, haverá um bate-papo online no canal do MIS no Youtube, contando com convidados como Bárbara Paz, que dirigiu um documentário sobre a vida de Babenco, Dráuzio Varela, entre outros. Duas oficinas culturais online e gratuitas, com inscrições limitadas, já estão confirmadas: introdução à linguagem fotográfica e introdução a roteiro de cinema.

O prefeito Fernando Capato espera que todos os holambrenses aproveitem a oportunidade e lamenta que o ambiente cultural tenha sido um dos que mais sofreu com as restrições da pandemia. “Esse prejuízo é de todos nós. A cultura é essencial para o desenvolvimento do indivíduo e para o fortalecimento de uma sociedade saudável. Espero que todos aproveitem”, disse.

A diretora do Departamento Municipal de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, por sua vez, comenta que o município se destaca pela boa participação popular em todos os eventos propostos por entidades culturais e educacionais. “Há uma percepção de que somos um município diferenciado e isso nos auxilia a ampliar a gama de cursos, eventos e oficinas oferecidos de forma gratuita através de parcerias com o Estado e com outros importantes geradores culturais”, conta.

Confira a programação até o momento

Filmes – Mostra Babenco

Às 11h, de 13 a 15 de maio* O Beijo da Mulher Aranha

Bate-papo às 18h de 15 de maio

Inscrição: https://forms.gle/VyWciDv1coAh7bk98

Às 11h de 20 a 22 de maio* – Carandiru

Bate-papo às 18h de 22 de maio

Inscrição: https://forms.gle/VHwti41hyQ1JMHpt5

Às 21h de 28 a 29 de maio*- Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou

Bate-papo às 18h de 29 de maio

Inscrições: https://forms.gle/A8f3z3b5QZpmDs8K6

*Período em que ocorrem as sessões do título

Oficinas culturais

20 vagas por cidade Ponto MIS

Inscrições na Biblioteca Municipal José Maria Homem de Montes

– Introdução à Linguagem Fotográfica, com Melissa Szymanski (17 a 21 de maio)

– Introdução a Roteiro de Cinema, com Daniela Smith (24 a 28 de maio)

2 horas de duração, sempre a partir das 14h

O participante deverá escolher uma entre as datas disponíveis.

Para mais informações, ligue (19) 3802-4423.