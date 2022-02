Aulas na Rede Municipal de Holambra serão retomadas na próxima semana

As atividades escolares nas 13 unidades da rede pública municipal de ensino de Holambra serão retomadas na próxima semana. Na segunda-feira, 07, o Departamento Municipal de Educação irá realizar reuniões para orientar os pais acerca do calendário letivo, protocolos sanitários e também para apresentação da equipe escolar. Os encontros ocorrerão na unidade em que o estudante está matriculado (confira abaixo os horários).

“É fundamental que os responsáveis compareçam no horário marcado, pois trata-se de um importante momento de aproximação e envolvimento dos pais no desenvolvimento acadêmico dos filhos”, explica a diretora da pasta, Claudicir Picolo, que informou ainda que os procedimentos de segurança em função da Covid-19, adotados no ano passado com a retomada das aulas presenciais, serão mantidos. “Já a partir do transporte escolar os alunos farão uso do álcool em gel, verificaremos a temperatura e o uso correto da proteção facial para que a volta às aulas aconteça com toda a segurança”, diz.

Capacitação de profissionais

Em preparação para a volta às aulas, os profissionais da rede irão passar por capacitação esta semana. Na quinta-feira o professor e escritor César Nunes falará aos servidores sobre “Formação de educadores para o desenvolvimento da identidade social, autoestima e responsabilidade frente ao desenvolvimento da qualidade da Educação Municipal”. Na sexta será a vez do educador social Felipe Amaro dos Santos Neto fazer uma reflexão sobre a vida e o tempo. Os dois encontros são remotos. Também na quinta, mas no Teatro Municipal, as merendeiras da rede passarão por formação com aprimoramento de boas práticas, preparo e normas de segurança alimentar.

Investimentos para a retomada das aulas

Entre o fim do ano passado e início deste, a Prefeitura adquiriu centenas de itens para garantir melhor estrutura física e pedagógica aos alunos. Um investimento de mais de R$1,4 milhão. Dentre as aquisições estão novos brinquedos para os parquinhos, materiais esportivos e de recreação, instrumentos musicais, artigos pedagógicos para a educação especial, material didático, mobiliário, aparelhos de ar-condicionado e dois veículos novos, modelo Fiat Ducato, com capacidade para até 16 pessoas. Eles serão utilizados para o transporte de alunos com necessidades especiais.

Em 2021, a partir do retorno das aulas presenciais, a merenda deixou de ser terceirizada e passou a ser realizada de maneira independente nas escolas. Para isso, cozinhas foram e, em parte, continuam sendo reformadas. Equipamentos como fogões, fornos de microondas e utensílios de uso básico foram comprados – investimentos que não compõem os R$1,4 milhão aplicados em materiais entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Confira o horário das reuniões de pais:

Data: 7 de fevereiroLocal: Unidade em que o aluno está matriculado

Creches

Berçários I e II: 13h30 – alunos entre 4 meses e 1 ano e 11 mesesMaternais I e II: 15h – alunos entre 2 e 3 anos

Infantil

Nível I: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)Nível II: 10h (manhã) e 15h (tarde)

Fundamental I

1º e 2º anos: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)3º, 4º e 5º anos: 10h (manhã) e 15h (tarde)

Fundamental II

6º e 7º anos: 7h30 (manhã) e 13h (tarde)8º e 9º anos: 10h (manhã) e 15h (tarde)

EJA I e II: 19h