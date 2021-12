Governo de SP oferece almoço especial de Natal no Bom Prato

O cardápio vai contemplar os 59 restaurantes do programa em todo o Estado, com menus diferenciados em cada unidade

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por meio da Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional (Cosan), elaborou um cardápio especial de Natal a ser servido no dia 24 de dezembro nas 59 unidades do Bom Prato.

“O Bom Prato se firmou não apenas pela questão de segurança alimentar, mas pelo aspecto de dignidade e convivência e este cardápio especial simboliza todo o carinho respeito que os clientes dos nossos restaurantes merecem”, destaca a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Célia Parnes.

O cardápio diferenciado foi elaborado por cada unidade do Bom Prato e traz tender, chester ao molho de laranja, cupim assado ao molho manteiga, lagarto assado e até filé suíno ao molho de maracujá, além de escondidinho de batata com carne moída e o tradicional arroz com feijão, legumes, salada e sobremesa (mousse de limão, pêssego, panetone, doce de banana, entre outras). O cardápio pode sofrer alteração!

Todos os clientes poderão se servir do almoço especial de Natal, lembrando que as refeições começam a ser servidas às 10h30, preferencialmente para idosos, e a partir das 11h para o público em geral. Adultos pagam R﹩ 1,00 e crianças com até 6 anos têm a refeição gratuita, assim como a população em situação de rua, que devem apresentar o cartão com QR Code. As prefeituras são responsáveis pelo cadastramento e a entrega do cartão.

Para conferir o cardápio de cada unidade, clique aqui .

Sobre o Bom Prato

Criado em dezembro de 2000, tem o objetivo de oferecer refeições saudáveis e de alta qualidade a custo acessível à população de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade social. Nestes 21 anos, foram servidas mais de 295 milhões de refeições e investidos mais de R﹩987 milhões.

Atualmente, são servidas mais de 114 mil refeições por dia nas 59 unidades: 22 na capital, 12 na Grande São Paulo, oito no litoral e 17 no interior. Os almoços e jantares têm custo de R﹩ 1,00 e possuem uma alimentação balanceada com 1.200 calorias, composta por arroz, feijão, salada, legumes, proteína e sobremesa (normalmente uma fruta da época). Desde setembro de 2011, todas unidades começaram a servir café da manhã, onde é oferecido café com leite, achocolatado ou iogurte, pão com margarina, requeijão ou frios e uma fruta da estação. A refeição, de 400 calorias em média, custa R﹩ 0,50 ao usuário.

Devido à pandemia da Covid-19, o Bom Prato se reinventou e, respeitando as diretrizes de saúde estabelecidas e a garantia do atendimento à população em condições de vulnerabilidade, com o fechamento dos salões, as refeições passaram a ser oferecidas em embalagens descartáveis. No período, foram distribuídas mais de 55 milhões de refeições em embalagens descartáveis pelo programa. Desse total, mais de 1,3 milhão foram entregues gratuitamente.

Confira aqui os endereços das 59 unidades do Restaurante Bom Prato em funcionamento.