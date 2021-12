Operação Verão Seguro tem início com orientação nas estradas

A partir de quarta-feira, 22, tem início a Operação Verão Seguro, promovida pela Renovias, Polícia Militar Rodoviária e Agência de Transporte de São Paulo (Artesp), que engloba o período de Natal e Ano Novo e de férias escolares, em todo o trecho concedido à concessionária. A estimativa é que 207 mil veículos trafeguem pelas estradas da região neste período.

As equipes do Serviço de Atendimento aos Usuários (SAU) são reforçadas, bem como os agentes de arrecadação, visando um atendimento de mais qualidade, com mais conforto e segurança aos clientes, que viajarão neste final de ano e em toda a temporada de verão. Na quinta-feira (23), o maior fluxo está previsto para o período das 16h às 20h, já no sábado, a maior concentração de veículos deve ser a partir das 9h, até as 14h.

As ações operacionais conjuntas se estendem até o dia 6 de março de 2022, com ações educativas, que já começaram em vários pontos da malha viária da concessionária e que tratam sobre o uso correto do acostamento e sobre uma distância segura para se evitar colisões traseiras.

“Neste período em que muitos aproveitam para viajar, é importante ficar de olho nos pneus do carro e fazer um check-up no veículo. Quando estiver na estrada, sinalize sempre suas manobras com antecedência e pare em locais seguros, principalmente em percursos mais longos”, orienta o coordenador de Atendimento, Alberto Correia Junior.

O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia aos motoristas. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência, implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo.

SERVIÇO

AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE O USO CORRETO DO ACOSTAMENTO

Orientações e distribuição de folhetos com dicas de segurança e o uso correto do acostamento em caso de necessidade pelos motoristas.

20/12 – 7h30 – Mogi Guaçu (SP-340, km 175, pista sul)

21/12 – 16h30 – Mogi Mirim (SP-340, km 158, pista norte)

22/12 – 7h30 – São João da Boa Vista (SP-342, km 228, pista leste)

27/12 – 7h30 – Vargem Grande do Sul (SP-215, km 33, pista oeste)

AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE COLISÃO TRASEIRA

Orientações e distribuição de folhetos com dicas de segurança para evitar colisões traseiras.