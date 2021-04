Governo de SP abre 540 vagas para cursos de qualificação profissional com bolsa-auxílio do Via Rápida na região de Campinas

São aulas gratuitas que oferecem oportunidades nas áreas de Assistente Administrativo, Logística, Recepção e Atendimento, entre outros; com bolsa única de R$ 210, como ajuda de custo durante a realização do curso

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, está ofertando 540 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional com bolsa-auxílio do programa Via Rápida, em diversas áreas, na região de Campinas. Os cursos são de curta duração e contam com opções de aulas ao vivo, no modelo de Ensino à Distância (EAD). As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br até o dia 06 de maio.

São ofertados na região os cursos de Almoxarife e Estoquista, Assistente Administrativo, Auxiliar de Logística, Operador de Caixa, Porteiro e Controlador de Acesso, Recepção e Atendimento, e Técnicas de Vendas. No total, 26 cidades foram contempladas: Águas de São Pedro, Amparo, Brotas, Cabreúva, Caconde, Charqueada, Conchal, Corumbataí, Cosmópolis, Elias Fausto, Espírito Santo do Pinhal, Ipeúna, Itapira, Itatiba, Itobi, Joanópolis, Lindóia, Louveira, Pinhalzinho, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, São João da Boa Vista, Serra Negra, Socorro, Vargem Grande do Sul, e Vinhedo

Podem se inscrever pessoas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizadas e domiciliadas no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail e as aulas têm previsão de início em maio. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Sobre a Bolsa-Auxílio

Os estudantes matriculados a partir de março nos cursos de qualificação do programa Via Rápida receberão uma bolsa única de R$210 para ajudar em suas despesas durante a realização do curso. O auxílio será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e que tenham frequentado os primeiros 10 dias de aula.

O pagamento será feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 horas. O recurso vale também para os cursos de 60 a 160 horas do SP Tech e SP Criativo e fica disponível por 30 dias após a comunicação oficial por e-mail de que o valor está disponível. Até o final de 2021, serão ofertadas 30 mil vagas de qualificação profissional com bolsa-auxílio.

Para receber a bolsa-auxílio, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os alunos podem acumular a bolsa-auxílio do Via Rápida com o Auxílio Emergencial e Bolsa-Família.