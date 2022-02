Fim do cartório: Transferência de carro via app começa em março

É o que revela pesquisa de taxa de juros do Procon-SP

Levantamento realizado pelo Procon-SP constatou que, em fevereiro, o empréstimo pessoal teve alta de 2,01%. Não houve alteração no cheque especial. A taxa média do empréstimo pessoal dos bancos pesquisados foi de 6,60% ao mês, acréscimo de 0,13 p.p em relação à taxa média do mês anterior, que foi de 6,47% — uma variação positiva de 2,01%.

As alterações foram constatadas no Banco Bradesco que passou sua taxa de 8,12% a.m. para 8,26% a.m., acréscimo de 0,14 p.p, representando uma variação positiva de 1,72% e, no Banco Itaú que alterou a taxa de 6,91% a.m. para 7,50% a.m., acréscimo de 0,59 p.p, representando uma variação positiva de 8,54%.

No cheque especial, a taxa média permaneceu de 7,96% ao mês. Desde fevereiro do ano passado essa taxa permanece a mesma.

O levantamento, realizado mensalmente pelo núcleo de pesquisas da Escola de Proteção e Defesa do Consumidor, foi feito dia 4 de fevereiro nas instituições: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander. Veja aqui a pesquisa completa.

O Procon-SP recomenda que o consumidor deve ser cauteloso quando financiar uma compra no comércio ou quando tomar um empréstimo bancário. O momento é de priorizar o acerto de seus débitos, procurando não acumular dívidas.

Banco Central e COPOM

O Banco Central do Brasil, por meio da Resolução nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juros do cheque especial para pessoa física em 8% (oito por cento) ao mês. A Resolução passou a vigorar em 06 de janeiro de 2020.

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (COPOM) decidiu na última reunião reajustar, a partir de 03/02/22, a taxa Selic de 9,25% a.a para 10,75% a.a. A próxima reunião está prevista para ocorrer nos dias 15 e 16 de marco de 2022.