Em Morungaba: Junta de Serviço Militar inicia alistamento de jovens que completam 18 anos em 2023

Na terça feira, 10, mais de 100 garotos que fazem parte das categorias sub 10, 11, 12, 13 e 14 do Guarani FC retornaram aos treinamentos no Centro Esportivo JBM em Morungaba. Seguindo o planejamento em forma de uma mini pré-temporada, durante o mês de janeiro a comissão técnica está priorizando as atividades físicas visando uma melhor preparação para os jogos amistosos agendados e as competições que começam em março deste ano.

Entre as principais competições que a base irá disputar em 2023 estão previstos o INTERIOR CUP com as categorias sub 10, sub 11, sub 12, sub 13 e sub 14, o CAMPEONATO PAULISTA com as categorias sub 11 e sub 13, o GOTCHA CUP na Suécia com a categoria sub 14, o UNIÃO CUP com as categorias sub 10, sub 11, sub 12, sub e sub 14, o PAULISTA CUP sub 12 e sub 14 e a COPA FLORIPA com as categorias sub 11, sub 12 e sub 14.

Entre os meses de fevereiro e março estão pré-agendados três jogos amistosos contra equipes que disputarão o Campeonato Paulista e demais competições, entre elas, as equipes do União Barbarense, Rio Claro FC, Velo Clube EC e CFA- Itatiba.

